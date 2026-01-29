快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。會前受訪何時與輝達簽約，蔣萬安表示持續與輝達保持聯繫，主要還是要看黃仁勳的行程安排；並表示都準備好了，預計在過年前簽約。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。會前受訪何時與輝達簽約，蔣萬安表示持續與輝達保持聯繫，主要還是要看黃仁勳的行程安排；並表示都準備好了，預計在過年前簽約。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前公布的在花博展區展示的國際IP「變形金剛」，下午公布另一展區「西門展區」的IP，是高人氣IP「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人」等6個IP，以不同的花燈場景在西門展區展出。期待吸引更多年輕世代與國際旅客走進台北燈節，感受台北夜間文化的獨特魅力與創新能量。

台北燈節將於2月25日至3月15日展出，在「西門展區」涵蓋了西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段及中山堂廣場一帶。除了高人氣IP泡泡瑪特旗下的6個IP外，燈組將沿城市軸線串聯，融合潮流藝術與城市意象的燈光作品，共邀市民一同體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍；而花博公園的「花博展區」同步展出變形金剛大型主題燈組等，呈現不同的視覺風格。

會前就輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳甫抵台，將參加輝達台灣分公司尾牙，台北市政府與輝達在台灣總部簽約時程，蔣萬安受訪表示持續與輝達保持聯繫，主要還是要看黃仁勳的行程安排，蔣萬安強調北市府都準備好了，預計在過年前簽約。

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等6個IP。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。記者黃義書／攝影

蔣萬安 黃仁勳 輝達 台北 花博

延伸閱讀

台北燈節「泡泡瑪特」主燈今曝光 蔣萬安還預告美國建國250年燈飾

談北士科輝達總部簽約 黃仁勳：最終設計更漂亮

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

相關新聞

北市府與輝達簽約再等等 還有「權利金」等這些行政程序要走

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將...

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將...

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

對於媒體詢問，對於外傳美方希望台灣轉移四成半導體產能至美國的看法，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，用「轉移」來思考...

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積...

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前...

談北士科輝達總部簽約 黃仁勳：最終設計更漂亮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天搭乘專機，下午1時左右飛抵台灣。談到輝達進駐北士科案、是否參加台北市政府簽約儀式，黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。