影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前公布的在花博展區展示的國際IP「變形金剛」，下午公布另一展區「西門展區」的IP，是高人氣IP「泡泡瑪特(POPMART)」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人」等6個IP，以不同的花燈場景在西門展區展出。期待吸引更多年輕世代與國際旅客走進台北燈節，感受台北夜間文化的獨特魅力與創新能量。

台北燈節將於2月25日至3月15日展出，在「西門展區」涵蓋了西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段及中山堂廣場一帶。除了高人氣IP泡泡瑪特旗下的6個IP外，燈組將沿城市軸線串聯，融合潮流藝術與城市意象的燈光作品，共邀市民一同體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍；而花博公園的「花博展區」同步展出變形金剛大型主題燈組等，呈現不同的視覺風格。