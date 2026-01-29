北市府與輝達簽約再等等 還有「權利金」等這些行政程序要走

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將於農曆年前正式完成簽約，市府人士表示，在此之前，還有都計審議通過2月2日公告生效，以及訂權利金等行程須完成。

北市1月26日的都委會，變更審查重點，分別是包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；審議通過後，1月26日審議通過，2月2日公告，才正式生效。

府方人士指出，至於簽約時間，2月2日審議通過生效後，才能走下一步的行政作業，包括還要再開區段徵收市地重劃委員會，審權利金等程序。

府方人士表示，雖然時間看似很緊，但市府一步步走應該有的行政程序，因為這些程序還是有法定時間。要在農曆年前正式簽約，其實沒有問題，目前進度都很順利。

至於市府輝達簽約的形式，市府人士表示，是否黃仁勳簽約，以目前國內常見的大型開發案，用印和簽約儀式，也不一定是同一個人，其實只要雙方合議，其實形式不拘，但原則上，一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。

