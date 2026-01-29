談北士科輝達總部簽約 黃仁勳：最終設計更漂亮

快訊

中央社／ 台北29日電
輝達執行長黃仁勳在去年5月19日舉辦主題演講中，宣布台灣總部將設在北士科，背景就是輝達美國總部。圖／聯合報系資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天搭乘專機，下午1時左右飛抵台灣。談到輝達進駐北士科案、是否參加台北市政府簽約儀式，黃仁勳反問媒體「我會參加嗎」、「預計什麼時候」；他表示，輝達總部最後設計結果仍未對外展示，最終設計會更漂亮。

黃仁勳今天大約於下午1時20分現身，現場他拿著養樂多和三明治，分享給在場等候的媒體記者及等待簽名的粉絲。黃仁勳說，養樂多是他和家人最愛的飲品之一。

他並為現場等候的粉絲及小朋友簽名。他在粉絲提供的棒球上簽名時開玩笑說，「這個不能賣喔」、「現場媒體見證喔」，引發粉絲和記者一陣笑聲。

媒體問及輝達進駐北士科案，台北市政府有意規劃簽約儀式，黃仁勳反問「有嗎」、「我會參加嗎」、「預計什麼時候」。黃仁勳笑說，若在場媒體朋友有空，「我們就會照媒體的行程安排」。

他表示，輝達在台北市的總部將會非常漂亮，「我還沒有展示總部最後的設計結果」，最終設計會更漂亮。

黃仁勳說，此行他將在台灣4天，受訪完後就要去老地方剪頭髮。他摸著頭髮說，每次來台灣，都會去老地方理髮，這次自己已經在海外出差1個月了，「頭髮有點亂，我覺得需要整理一下頭髮」。

黃仁勳表示，這次台灣行，也會按照往例與台積電創辦人張忠謀見面，接著與分公司例行會議、30日晚間的尾牙活動外，也安排與供應鏈夥伴見面。他說，也會與台積電董事長暨總裁魏哲家見面。

