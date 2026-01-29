黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風

AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。他手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲，並且來者不拒的將粉絲遞上的書籍、棒球、桌球拍簽名，親切互動。

黃仁勳的專機今天自中國大陸深圳起飛，原本傳出預計中午12時45分抵達台灣，他的專機則是先行抵達香港，然後再回來台灣。黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。