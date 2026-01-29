黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風
AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。他手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲，並且來者不拒的將粉絲遞上的書籍、棒球、桌球拍簽名，親切互動。
黃仁勳的專機今天自中國大陸深圳起飛，原本傳出預計中午12時45分抵達台灣，他的專機則是先行抵達香港，然後再回來台灣。黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。
令外界高度關注的，還包括是否與台北市長蔣萬安同框、以及北士科合作案是否正式拍板。北市府去年完成與新光人壽T17、T18合意解約後，即對外釋出將在農曆年前與輝達完成簽約的訊號，黃仁勳選在此時抵台，市場也預期可能與北市政府簽約總部廠址。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言