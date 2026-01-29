快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲。記者林俊良／攝影
AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲。記者林俊良／攝影

AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。他手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲，並且來者不拒的將粉絲遞上的書籍、棒球、桌球拍簽名，親切互動。

黃仁勳的專機今天自中國大陸深圳起飛，原本傳出預計中午12時45分抵達台灣，他的專機則是先行抵達香港，然後再回來台灣。黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。

令外界高度關注的，還包括是否與台北市長蔣萬安同框、以及北士科合作案是否正式拍板。北市府去年完成與新光人壽T17、T18合意解約後，即對外釋出將在農曆年前與輝達完成簽約的訊號，黃仁勳選在此時抵台，市場也預期可能與北市政府簽約總部廠址。

AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲。記者林俊良／攝影
AI教父輝達執行長黃仁勳今天下午專機降落松山機場。手提裝著養樂多和三明治的兩個紙袋，分送久等的媒體和粉絲。記者林俊良／攝影
黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。記者林俊良／攝影
黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。記者林俊良／攝影
黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。記者林俊良／攝影
黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。記者林俊良／攝影
AI教父輝達執行長黃仁勳今天中午1時許專機降落松山機場。來者不拒的將粉絲遞上的書籍、棒球、桌球拍簽名，親切互動。記者林俊良／攝影
AI教父輝達執行長黃仁勳今天中午1時許專機降落松山機場。來者不拒的將粉絲遞上的書籍、棒球、桌球拍簽名，親切互動。記者林俊良／攝影

黃仁勳 專機 輝達

延伸閱讀

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳：記憶體對AI未來相當重要

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

相關新聞

北市府與輝達簽約再等等 還有「權利金」等這些行政程序要走

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將...

黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將...

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

對於媒體詢問，對於外傳美方希望台灣轉移四成半導體產能至美國的看法，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，用「轉移」來思考...

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，美國想轉移台灣40%半導體產能的說法不正確，「新增」才正確，因為未來10年台積...

影／黃仁勳抵台 將同框輝達總部簽約？蔣萬安：北市府都準備好了

台北市長蔣萬安下午出席在台北市政府舉行的「2026 台北燈節」宣傳記者會。台北燈節今年採「雙IP」、「雙展區」，市府日前...

談北士科輝達總部簽約 黃仁勳：最終設計更漂亮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天搭乘專機，下午1時左右飛抵台灣。談到輝達進駐北士科案、是否參加台北市政府簽約儀式，黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。