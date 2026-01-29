黃仁勳今抵台是否敲定簽約時間？蔣萬安：農曆年前完成

台北市長蔣萬安下午出席2026台台北燈節宣傳記者會，針對輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科簽約時間，蔣萬安表示，計將於農曆年前正式完成簽約。

黃仁勳今年首度來台，中午抵達松山機場，透露接著就會去拜會台積電創辦人張忠謀，及台積電董事長魏哲家。至於是否與北市政府簽約，他未回答。

台北市長蔣萬安下午受訪，對於是否與輝達敲定簽約時間？蔣萬安說，市府持續和輝達保持聯繫，最主要看這段時間黃仁勳的行程安排，市府行政程序都準備好了，預計會在農曆年前完成簽約。