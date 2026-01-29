黃仁勳：記憶體對AI未來相當重要

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於29日中午稍晚抵台，他於機場受訪時，提到記憶體對AI的未來至關重要。

黃仁勳說，記憶體非常重要，這樣說的緣由有很多，首先，眾所周知輝達已經徹底改變了運算領域，從通用運算領域擴展到AI運算領域。最新一代的AI需要同時處理多種任務，因此就需要極快的處理速度。如此一來，AI網路和模型才能快速處理資訊、思考及快速回應。

其次是AI只有具備情境感知能力才能發揮作用，它必須能理解所處的環境，還需要具備長期記憶和短期記憶。這就像人類一樣，人類也擁有長期記憶與短期工作記憶。AI要發揮作用，所需的記憶容量正在大幅增加。

黃仁勳強調，記憶體對AI的未來至關重要。輝達很幸運，因為該公司是全球唯一與所有HBM供應商都有合作的業者，他非常感謝相關合作，包括SK海力士、三星與美光都給予其極大的支持。今年輝達將實現大幅成長，所以相關廠商也需要生產支援大量的記憶體。