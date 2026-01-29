黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天抵台，是否與台北市長蔣萬安就輝達台灣總部一案會面受矚目。蔣萬安表示，正持續跟輝達保持聯繫，最主要還是看黃仁勳的行程安排。
蔣萬安今天出席台北燈節宣傳記者會前，被媒體堵訪詢問是否已敲定簽約時間，他說，正持續跟輝達保持聯繫，最主要還是看黃仁勳這段期間的行程安排。
至於簽約前的議價等行政程序是否已準備好，蔣萬安表示，都準備好了，就是預計農曆年前完成簽約。
黃仁勳稍早抵達台灣，預計明天參加輝達台灣尾牙，隔天邀請台灣AI供應鏈關鍵合作廠商高層共進晚餐。台北市政府原訂藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T1718基地的地上權契約。
