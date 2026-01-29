黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳29日訪台。林俊良攝影
對於媒體詢問，對於外傳美方希望台灣轉移四成半導體產能至美國的看法，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，用「轉移」來思考此議題並不合適，而是應該想成「增加」產能才對。

黃仁勳表示，台積電（2330）在未來十年必須大幅增加產能，其中一部分將在美國生產，一部分將在歐洲生產，一部分將在日本生產，很多產能也會留在台灣。

同時，黃仁勳認為，未來台積電晶圓與產能的需求，將遠遠超過台灣可取得的能源供應量，所以上述增加產能對台積電來說是件好事，台積電能擁有全球布局並從中得益，而對美國來說也是一大優勢，因為可擁有強大的製造業韌性，這可說是雙贏局面。

另外，黃仁勳也說，記憶體非常重要，這樣說的緣由有很多，首先，眾所周知輝達已經徹底改變了運算領域，從通用運算領域擴展到AI運算領域。最新一代的AI需要同時處理多種任務，因此就需要極快的處理速度。如此一來，AI網路和模型才能快速處理資訊、思考及快速回應。

其次，AI只有具備情境感知能力才能發揮作用，它必須能理解所處的環境，還需要具備長期記憶和短期記憶。這就像人類一樣，人類也擁有長期記憶與短期工作記憶。AI要發揮作用，所需的記憶容量正在大幅增加。

黃仁勳強調，記憶體對AI的未來至關重要。輝達很幸運，因為該公司是全球唯一與所有HBM供應商都有合作的業者，他非常感謝相關合作，包括SK海力士、三星與美光都給予其極大的支持。今年輝達將實現大幅成長，所以相關廠商也需要生產支援大量的記憶體。

