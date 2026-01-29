黃仁勳來台首件事：先剪頭髮 優先見張忠謀、魏哲家

AI教父黃仁勳今年首度來台，今日走出松山機場短暫受訪，道出第一件事就是先去剪頭髮。他並透露接著就會去拜會來台優先見的重要人物--台積電創辦人張忠謀及台積電董事長魏哲家。至於是否與北市政府簽約，他則閉口不談。

黃仁勳表示，他這先去中國大陸，主要是去中國慶祝新年，和中國大陸員工共度美好時，他先後造訪上海、北京及深圳，接著就來台灣。媒體問他去了哪邊？和誰見面。他一時想不出笑著說：「我忘記了！」不過稍早大陸媒體播出黃仁勳逛當地市場的畫面，還豪氣發紅包。

黃仁勳強調主要是和大陸當地員工吃晚餐、抽獎，也見了客戶和商業夥伴和政府官員。

由於黃造訪中國前，中國政府核准輝達H200可以銷售，並優先給了三大雲端服務供應商。黃仁勳今日表示，中國開放H200對美國和中國都會受益。

他也強調，輝達新一代Vera Rubin AI超級電腦 ，目前六款全新晶片都已在量產，預料將如期上市。他重申對於這件事，他感到非常高興，供應鏈也正提高產量 。

在問及AI發展極為關鍵的電力問題，黃仁勳重申「能源是很重要的事情，對地區發展很重要，台灣也是如此！」他也認為如今美國要重新工業化，在能源也面臨很大的挑戰。黃仁勳關注焦點，似乎已由早期CoWoS（先進封裝）產能不足，進而到記憶體，如今更關注能源能否如期銜接AI基礎建設快速發展。