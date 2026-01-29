2026科技關鍵字「散」 DIGITIMES：AI市場供應鏈進入全方位分散化時代

DIGITIMES副總經理黃逸平日前於《Eric趨勢評論》節目中發表 2026 年科技產業態勢，指出2026年的科技關鍵字為「散」，象徵AI市場與供應鏈將迎來「分散化」的雙重變革。

從市場面來看， DIGITIMES預估全球AI市場資本支出增長將從2024年55%，到2025年66% 放緩至 2026年的 31%，整體放緩但仍顯動能。黃逸平指出，過去幾年AI成長主要由大型雲端服務供應商帶動，資本支出高度集中，但隨著AI技術逐步落地，推論需求快速升溫，企業端、邊緣端與混合雲架構的重要性明顯提高。除大型雲端業者（Hyperscalers）需求外，新興雲端業者（Neoclouds）、二線雲端供應商（CSP）與網際網路業者，甚至是主權AI（Sovereign AI） 的需求規模都逐漸擴大，市場更加多元化。

此外，雖然輝達（Nvidia）持續主導市場，但Google、AMD、華為等業者的晶片平台、伺服器與機櫃，在2026年預期都有顯著的出貨提升，輝達的市占率將逐漸下降。

至於AI大模型強權發展態勢，黃逸平提到，中系業者在權重開源（Open Weights）大模型取得優勢，這使企業能以更低成本商用自建 AI 應用，也促成中國在推論應用市場的領先局面。值得關注的是，中系大模型在晶片算力侷限下是否有可能憑藉算法/訓練方式創新，更進一步追上美國頂尖的封閉大模型性能，將攸關未來AI供應鏈重構的局勢變化。

黃逸平表示，中國推動AI自主化，帶動自主供應鏈蓬勃發展，中系AI加速器晶片業者2025年業績成長迅猛，另勝宏等PCB業者已是Nvidia等晶片領導業者的重要供應商，「紅色供應鏈」除國內市場外亦將逐漸在非中市場逐步崛起。

黃逸平指出，未來市場需求結構將有所轉變，推論佔AI市場的比重愈來愈重要，邊緣AI與雲地混合的發展持續升溫。由於推論市場進入門檻較低，業界競爭將愈行激烈。儘管供應鏈龍頭業者仍具領先優勢，但受市場「分散化」趨勢與第二供應源考量影響，其他業者有機會取得初期規模訂單分食市場，中系業者亦逐漸在非中市場嶄露頭角。