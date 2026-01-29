不用學會攀岩也能擦亮百萬窗景 聯強引進科沃斯全能基站擦窗機器人

看準數智清潔家電未來五年將有爆發式的成長潛力，聯強（2347）自2018年即攜手全球數智清潔家電領導品牌科沃斯，從掃地機器人、洗地機到擦窗機器人，逐步建構「從平面到立面」的全方位清潔版圖。因應年前大掃除需求，聯強特於眾籌平台推出進化版的新型「全能基站」擦窗機器人WINBOT W2S OMNI，近日又因徒手攀登101的新聞，高樓百萬窗景的日常維護成為話題之一。

隨著消費者對生活品質要求提升，居家清潔不再只求完成，而是操作簡單、省時省力、不需動手的智能機器人家電為終極目標，這也是智慧清潔家電市場快速成長的主要動力。依據IDC最新報告顯示，全球智慧清潔機器人出貨量年增33%，其中亞太市場以擦窗機器人成長最為亮眼，2025年上半年增幅達52.1%。科沃斯於擦窗機器人市場市佔率達50%，成為推動擦窗機器人普及的重要品牌。

長期以來，窗戶清潔多仰賴報紙、抹布或簡便工具，清潔效率有限，水痕、油漬往往難以徹底去除；即便後續出現擦窗機器人，仍常受限於電線長度、插座位置與收納不便等問題，使窗戶清潔難以真正融入日常清潔流程。科沃斯自2011年推出首款擦窗機器人，歷經多年技術演進，正式邁入「全能基站」時代。

全新WINBOT W2S OMNI以一體式全能基站整合電源、收納與安全設計，內建電池供電，使用時不受插座與線長限制，隨處皆可清潔；完成後一鍵即可自動收線並完整收納，大幅降低使用門檻。搭配穩定吸附與智慧清潔路徑設計，無論是落地窗、玻璃隔間或磚石平面牆面，皆可輕鬆啟動自動清潔，讓窗景長時間保持清晰透亮。

透過全能基站設計，擦窗不再是偶一為之的大工程，而是自然融入日常生活。聯強國際與科沃斯持續以貼近生活的創新技術，協助消費者輕鬆打造明亮、舒適的居家環境。