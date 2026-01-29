快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

黃仁勳來了！專機午間1時05分降落松山機場 預料再掀旋風

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日來台。圖／本報系資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日來台。圖／本報系資料照片

AI教父黃仁勳來了。輝達執行長黃仁勳今日午間1時05分，他的專機降落松山機場。此次來台，雖沒有掀起AI晶片股歡動，但輝達全力推動的矽光子及光學元件封裝（CPO）熱潮延續，預料隨著他抵台，將再掀起話題。

黃仁勳的專機，今日自中國大陸深圳起飛，原本傳出預計今日中午12時45分抵達台灣，他的專機則是先行抵達香港，然後再回來台灣，今日午間降落，比原本傳出的時間晚了20分鐘。

黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。

令外界高度關注的，還包括是否與台北市長蔣萬安同框、以及北士科合作案是否正式拍板。北市府去年完成與新光人壽T17、T18合意解約後，即對外釋出將在農曆年前與輝達完成簽約的訊號，黃仁勳選在此時抵台，市場也預期可能與北市政府簽約總部廠址。

除此之外，黃仁勳在前一趟行程先造中國大陸，中國大陸也核准輝達（Nvidia）首批H200人工智慧（AI）晶片進口，顯示中方在平衡AI需求與推動國內產業發展之間，立場出現變化。

消息人士表示，中國大陸核准涵蓋數十萬顆H200晶片，批准時間點正值黃仁勳本周訪問中國期間。且首批核准主要分配給三家中國大型網路公司，其他企業目前正排隊等待後續核准，但拒絕透露獲得首批許可的公司名稱。這也是媒體想從這次黃仁勳今年首度來台，想探詢的焦點。

黃仁勳 AI

延伸閱讀

黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

傳黃仁勳專機已起飛 預計中午稍晚降落台北

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

黃仁勳28日現身深圳輝達樓下 陸媒指「周邊經濟鏈」浮現

相關新聞

黃仁勳來了！專機午間1時05分降落松山機場 預料再掀旋風

AI教父黃仁勳來了。輝達執行長黃仁勳今日午間1時05分，他的專機降落松山機場。此次來台，雖沒有掀起AI晶片股歡動，但輝達...

從封鎖到「交易式開放」H200晶片 童子賢剖析美中政治科技博弈新常態

外電報導，中國大陸官方已批准進口首批輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，對此，台北市電腦公會榮譽理事長童子...

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服...

慧榮科技入選全球百大創新機構 展現NAND控制晶片技術領先地位

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今日宣布榮獲科睿唯安評選為「2026全球百大創新機構」 。此為科睿唯...

互貴興業今與明新科大簽約 強化產學合作新局

政府鎖定生醫產業期打造台灣第二座護國神山，政策核心包含推動AI智慧醫療、強化跨領域整合、促進精準醫療及國際化合作等方向。...

華碩全力衝 AI 伺服器 2026年獨立事業群「福將」朱培蘭掌旗

華碩（2357）集團開放平台事業群業績2025年表現突出，除板卡事業高成長，伺服器業務更是翻倍，在董事長施崇棠高喊All...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。