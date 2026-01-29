黃仁勳來了！專機午間1時05分降落松山機場 預料再掀旋風

AI教父黃仁勳來了。輝達執行長黃仁勳今日午間1時05分，他的專機降落松山機場。此次來台，雖沒有掀起AI晶片股歡動，但輝達全力推動的矽光子及光學元件封裝（CPO）熱潮延續，預料隨著他抵台，將再掀起話題。

黃仁勳的專機，今日自中國大陸深圳起飛，原本傳出預計今日中午12時45分抵達台灣，他的專機則是先行抵達香港，然後再回來台灣，今日午間降落，比原本傳出的時間晚了20分鐘。

黃仁勳此行將先後出席輝達台灣公司尾牙，並與台灣科技業重量級大老舉辦備受矚目的「兆元宴」，過往每回餐敘名單與互動細節，幾乎都成為市場解讀AI供應鏈風向的重要線索。今年在AI伺服器、先進封裝與高效能運算需求全面升溫下，黃仁勳的一舉一動，更被視為對台灣半導體與系統廠投下的信心票。

令外界高度關注的，還包括是否與台北市長蔣萬安同框、以及北士科合作案是否正式拍板。北市府去年完成與新光人壽T17、T18合意解約後，即對外釋出將在農曆年前與輝達完成簽約的訊號，黃仁勳選在此時抵台，市場也預期可能與北市政府簽約總部廠址。

除此之外，黃仁勳在前一趟行程先造中國大陸，中國大陸也核准輝達（Nvidia）首批H200人工智慧（AI）晶片進口，顯示中方在平衡AI需求與推動國內產業發展之間，立場出現變化。

消息人士表示，中國大陸核准涵蓋數十萬顆H200晶片，批准時間點正值黃仁勳本周訪問中國期間。且首批核准主要分配給三家中國大型網路公司，其他企業目前正排隊等待後續核准，但拒絕透露獲得首批許可的公司名稱。這也是媒體想從這次黃仁勳今年首度來台，想探詢的焦點。