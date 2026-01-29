互貴興業今與明新科大簽約 強化產學合作新局

政府鎖定生醫產業期打造台灣第二座護國神山，政策核心包含推動AI智慧醫療、強化跨領域整合、促進精準醫療及國際化合作等方向。互貴興業董事長宣明智29日率領互貴興業主管與明新科技大學簽署合作約，雙方將在產學強強聯手的加乘效益下，發展智慧健康生活的跨領域民生應用合作。

宣明智表示，訓練專業人才並將有效的市場資訊與技術延伸擴張，將成為生醫產業發展的重要成敗關鍵。雙方合作項目首先落實在互貴興業近年開發的「穿戴式裝置與樂齡健康產品」。開發過程中透過臺灣的醫療技術與ICT產業優勢，嘗試各種研發測試使用條件，而新竹在地的明新科技大學，在執行智慧健康生活共創計畫時，正好可結合互貴興業在智慧醫材、穿戴裝置、感測技術與人工智慧應用的產品。雙方透過人才與技術交流，整合學術研究與實務應用的專長，並利用校內豐沛的師生資源，專業場域與學術技術雙管齊下，共同實現民生領域的多元創新健康解決方案。

今天的合作案簽署典禮上，互貴興業技術長羅士哲表示，希望藉由明新各院所師生的多元創意，同時指導培育未來的研發人才，提早讓學子們參與業界的產品開發和市場運作實務，共同研究開發符合法規法令與人性化設計的智慧健康產品。

明新科技大學校長呂明峯指出，互貴興業提供技術原型或產品，明新科大校院提供實驗場域驗證產品暨智慧醫療照顧服務方案示範場域進行成效驗證、臨床試驗或使用者體驗回饋，期待在新學期新年度發表合作成果，以提升雙方在智慧健康照顧服務領域的影響力，為社會大眾創造更自主、健康且愉悅的生活體驗。