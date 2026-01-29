TEL 台灣深耕在地 以「感恩三十 威創 AI」展望全球

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL台灣。業者／提供
TEL台灣。業者／提供

全球前四、亞洲第一大的半導體製造巨擘Tokyo Electron （TEL）以有世界第一的出貨量、與業界最高專利數，得以穩坐AI晶片製造的關鍵地位。2026是TEL台灣—東京威力科創設立30周年，並以「感恩三十 威創AI」舉辦系列活動歡慶。

TEL為提供台灣客戶在地服務，於1996年成立子公司TEL台灣，30年來持續投資，支持在地技術、生產及供應鏈發展，陸續成立研發中心、訓練中心、委外製造中心與營運中心。TEL台灣透過密切結合研發、訓練、製造與維修等全方位服務，提升技術創新與運營效率，協助半導體客戶推進先進製程，鞏固市場領先地位。

TEL台灣相信人才驅動企業成長，為感謝員工、社會及協力夥伴的支持，特以「感恩三十 威創AI」為主軸，舉辦包括「璀璨威力之星」員工選拔與升級版家庭日、尾牙等活動，打造多元共融的活力職場來展現對員工的感謝。同時，TEL台灣積極響應TEL集團「TEL FOR GOOD」公益計畫，長期投入社會關懷、環保與科普教育。連十年舉辦「機器人大賽TEL Robot Combat」推動人才培育與創新，獲產官學界大力支持。30周年的加碼獎金與冠軍赴日參訪，更拉近學生與世界級前瞻技術的距離。此外，「集食送愛」連7年號召員工認購並包裝近8,000份食物箱為偏鄉弱勢家庭送暖，本次更藉30周年之際擴大邀請響應夥伴一同送暖，實踐人本關懷與利他精神。

為深化在台服務，TEL台灣持續鞏固合作夥伴關係，連年舉辦供應商大會感謝卓越夥伴的支持，並分享最新市場趨勢、技術發展與永續策略。此次盛會不僅強化合作基礎，提升台灣供應鏈韌性，更精心準備30周年特別獎致敬長期合作夥伴。

透過與客戶及供應商緊密合作，TEL在台穩定紮根30年，獲客戶及經濟部「關鍵供應鏈夥伴獎」等多項肯定，六年來員工數及營收成長至近三倍。展望未來，TEL台灣將勇於面對挑戰、解決問題，持續專注於創新技術、人才培育與社會責任，攜手台灣半導體產業提升企業價值，打造永續且充滿活力的生態系，走向國際舞台、開創AI世代的無限可能。

AI 半導體 弱勢家庭

