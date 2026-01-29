快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

華碩全力衝 AI 伺服器 2026年獨立事業群「福將」朱培蘭掌旗

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

華碩（2357）集團開放平台事業群業績2025年表現突出，除板卡事業高成長，伺服器業務更是翻倍，在董事長施崇棠高喊All in AI下，2026年伺服器部門將規劃獨立為事業群（BG），由資深副總裁朱培蘭掌大旗，內部也誇他是「福將」，一來業績就快速衝鋒。

由於華碩伺服器業績成長氣勢高，本隸屬在開放平台事業群內，且研發資源分散在淡水及關渡多棟大樓，公司也已經規劃讓其獨立為事業群（BG），從BU變成BG也意味資源更集中，而負責人就是朱培蘭。

華碩2025年伺服器業績預估超過1,100億元，比2024年倍增，更是早在2024年就提前達成業績5年翻5倍的目標，內部也重新開會研擬未來戰略，設定未來5年高成長目標，亦即2030年業績要衝5,000億元，成為助攻華碩邁向兆元俱樂部關鍵一役。

朱培蘭日前公開演講表示，華碩是伺服器後進者，要成功靠的是良好的產品跟售後服務，身為指揮官，他分析，業界已經有很多伺服器同業做的很好，但「強的人也有資源有限的部分，我們拿最菁英的隊伍去打對手第二菁英隊伍的賽道，也就是下世代的CSP，提供好的知識服務。」他說。

華碩由主機板跟繪圖卡起家，主機板電路設計底子深厚，但未來伺服器事業會朝系統及機櫃發展，系統設計與液冷解決能力需求大增，如何滿足L10～12技術服務力，是內部重視課題。

華碩2025年中曾公布，伺服器團隊研發人力約600人，相對廣達（2382）超過2,000人、緯創（3231）及英業達（2356）也有千人規模，仁寶（2324）去年也喊出拚千人規模目標，今年初尾牙更第一次盛情邀請伺服器供應鏈夥伴參與尾牙同歡，凸顯衝伺服器的企圖心，和碩（4938）則於今年尾牙喊出600~700人編制要擴大至千人規模，各路人馬都加緊備齊糧草。

華碩目前最大事業群是系統產品事業群，營收比約53%，其次是開放平台事業群營收比約45%，第三事業群是AIOT事業群，營收貢獻僅2%，在伺服器獨立為BG後，華碩共有4事業群。

朱培蘭2023年獲得全球副總裁許祐嘉慧眼識英雄下，三顧茅廬延攬加入華碩，他在科技業資歷深厚，成功空降華碩，對此他近期接受媒體訪問時指出，華碩人才濟濟，就如一個樂團首席及大提琴手等高手各就各位，只是缺一個指揮家將集體戰力發揮出來。

華碩開放平台事業群去年第3季度業績年增50~60%，公司估4季度也有年增40~50%成績，除顯示卡RTX50系列銷售市占率衝3成，穩居龍頭，主機板也穩居第一，未來伺服器部門獨立後，預期仍會是華碩第二大事業群。

不過受到記憶體缺貨及漲價壓力，今年DIY市場確實面臨挑戰，但業者也保守以對，過年前顯示買氣並不差，其中繪圖卡方面尤甚，顯示玩家要升級的意願還是很強，其次也不排除有通路商預期後面仍會調漲，提前拉貨效應，業者認為3月後續買氣是否持續才是觀察重點。

