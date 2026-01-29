慧榮入選「2026 全球百大創新機構」 NAND 控制晶片持續技術領先地位

快訊

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
慧榮科技榮獲科睿唯安評選為「2026 全球百大創新機構」。照片提供／慧榮科技
慧榮科技榮獲科睿唯安評選為「2026 全球百大創新機構」。照片提供／慧榮科技

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）29日宣布榮獲科睿唯安評選為「2026 全球百大創新機構」(Top 100 Global Innovators 2026) 。此為科睿唯安第15屆發布的年度指標性評選，透過嚴謹分析，表彰持續推出具高度影響力發明、引領產業創新發展的卓越機構。入選「全球百大創新機構」的企業，能在複雜的局勢中保持清晰判斷，並在發明品質、原創性與全球影響力等面向，樹立標竿。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，創新是驅動公司成長的核心動能。身為全球NAND快閃記憶體控制晶片領導供應商，我們持續在儲存解決方案上追求突破，並透過嚴謹的智慧財產權策略，妥善保護公司的關鍵技術。未來將持續致力於提升在AI儲存技術領域的領導地位，提供具備更高效能、更高耐久度與更低功耗的儲存解決方案，以因應全球客戶日益成長的AI工作負載需求。

科睿唯安依據全方位綜合指標對企業進行評選，包括專利影響力、成功率、全球化程度，以及技術獨特性等。慧榮科技此次首度入選該榜單，不僅展現公司在專利數量累積上的穩健表現，更凸顯其在「專利核准率」與「下游影響力」等關鍵指標上具備顯著優勢。此一成就印證了慧榮科技將研發創新成果，轉化為具高價值智慧財產權壁壘的實力。

「全球百大創新機構」今年的評選不僅肯定長期深耕創新的領導地位，也進一步揭示正重新塑造創新版圖的關鍵力量，其中 AI 扮演核心角色。百大創新機構合計貢獻全球高強度AI發明中的 16%，展現其在前瞻技術領域的關鍵影響力。歷屆獲此殊榮的企業包括台積電、鎧俠、美光、三星、SK海力士、高通、聯發科、蘋果、西門子、東芝、飛利浦、豐田，以及許多其他全球科技產業領導廠商。

