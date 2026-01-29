從封鎖到「交易式開放」H200晶片 童子賢剖析美中政治科技博弈新常態

外電報導，中國大陸官方已批准進口首批輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，對此，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢29日分析，H200開放銷售有幾個意義，其中混合美中大國博弈的政治競賽與合作，童子賢強調，現在看到的是，「沒有完全說全球化已死，而是目前全球化可以看到科技跟貿易，深深的受到政治、尤其是國際政治在競賽中間的，一個算是不小的干擾。」

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show）29日於南港展覽館1館登場，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席，接受媒體提問，回應有關大陸官方批准進口首批輝達H200人工智慧晶片一事。

對此，童子賢指出，H200開放銷售有幾個意義。美中科技決策，絕對不只是科技，其實還混合大國博弈的一種政治競賽與合作。美國前總統拜登的年代它是絕對封鎖，但川普的年代有一個很有特色、很有川普特色的決策，就是可以用錢來買。

童子賢分析，目前H200的出口到大陸市場，他有幾個條件，比如要收「過路費」，美商要出口AI晶片到中國的話，廠商要繳25%給美國政府。

童子賢指出，大陸政府也展現了它的應對措施。兩三個禮拜以前，曾經傳出中國的態度是說：「你要開放，我還不一定要讓你賣呢。」所以看出這種拉跟打中間，兩邊會互相表現一個姿態，但是也會適當的調節。

童子賢認為，所以美國從原來的禁止到開放，而中國也一樣，「原來說我不買了，可是後來又開放」。它的開放是有節制的，也就是它限制只有阿里巴巴、騰訊跟字節跳動，這幾個單位呢可以用。

其次，大陸官方其實同步還是在鼓勵使用國貨，一面開放一部分H200進口的同時，他其實也在同步鼓勵當地廠商使用國產產品，如華為的昇騰AI晶片。

童子賢指出，那美國也留了一手。H200雖然比以前的AI晶片性能要好，但是並不如最新的Blackwell跟Rubin，尤其是Rubin這種架構，還是有一段差距。

童子賢強調，從中美競賽跟合作中間，可以看出來世界有所轉變。台積電（2330）創辦人張忠謀在五六年前曾經感慨說「全球化已死」。那我們現在看到的是，「沒有完全說是全球化已死，而是全球化目前可以看到科技跟貿易，深深的受到政治、尤其是國際政治在競賽中間的，一個算是不小的干擾。」

童子賢說，這也符合我兩年前曾經感慨的說，快樂地做產品、好好的做產品的時代過去了。現在從石油、半導體到晶片，通通都可以拿來做國際政治競賽上面的棋子。諸如稀土的管制，還有EUV設備機台，像這種情形，不會很快過去。