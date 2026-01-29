快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

傳黃仁勳專機已起飛 目前先行降落於香港

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。美聯社
輝達執行長黃仁勳。美聯社

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機於早上已從大陸深圳起飛，不過該專機先行降落於香港，因此何時將再起飛來台仍待揭曉。

黃仁勳這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。

黃仁勳每次來台都引起外界注目，他近期在受訪時提到，最愛的三個度假地點是夏威夷、台灣與日本。他很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。

黃仁勳近期在受訪時指出，如今輝達已是台積電 （2330） 最大客戶。他先前出席達沃斯論壇，提到高額資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是人類史上最大規模基礎建設的證明。他並形容 AI 產業為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，而輝達晶片是當中尤為關鍵的部分。最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。

黃仁勳 輝達 基礎建設

延伸閱讀

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

黃仁勳28日現身深圳輝達樓下 陸媒指「周邊經濟鏈」浮現

相關新聞

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服...

傳黃仁勳專機已起飛 目前先行降落於香港

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機於早上已從大陸深圳起飛，不過該專機先行降落於香港，因此何時將再起飛...

AI、2奈米製程帶動搶才潮 國際人才平台Cake推半導體博覽會

年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，2026年科技產業的人才競逐也隨著 AI、半導體、智慧製造與先進製程持續推進...

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速...

希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 金寶、泰金寶、廣明受惠

全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。