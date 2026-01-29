傳黃仁勳專機已起飛 目前先行降落於香港

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機於早上已從大陸深圳起飛，不過該專機先行降落於香港，因此何時將再起飛來台仍待揭曉。

黃仁勳這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。

黃仁勳每次來台都引起外界注目，他近期在受訪時提到，最愛的三個度假地點是夏威夷、台灣與日本。他很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。

黃仁勳近期在受訪時指出，如今輝達已是台積電 （2330） 最大客戶。他先前出席達沃斯論壇，提到高額資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是人類史上最大規模基礎建設的證明。他並形容 AI 產業為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，而輝達晶片是當中尤為關鍵的部分。最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。