快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

量子研發重大突破！中研院發表20位元超導量子電腦

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

繼2023年發表全臺首部自研自製的5位元超導量子電腦後，中央研究院再度達成量子研發的重要里程碑，29日正式公布「20位元超導量子電腦」。中研院院長廖俊智表示，研究團隊已於去年12月完成新一代20位元超導量子晶片的自研自製，並成功整合至量子電腦系統，象徵臺灣正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點，晉升國際頂尖賽道。

廖俊智指出，目前中研院量子電腦系統已開放國內學研界進行量子模擬等研究，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法驗證的測試平台，持續推動量子科技與產業應用的接軌。

量子電腦被視為結合高效能運算（HPC）與人工智慧的重要關鍵技術，各國皆加速投入研發。中研院表示，先前自主研發全台首部5位元超導量子電腦後，於去年6月進一步利用8吋晶圓製程平台，成功製作高品質超導量子位元，並同步成立國內首座量子晶片製程研發平台與量子計算測試平台。面對量子位元數增加後，對晶片製程控制與均勻性要求，中研院借鏡半導體產業在大型晶片製作上的設備與管控方法，開創超導量子晶片的製程科學研究，逐步實現量子生態系的戰略布局。

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東表示，一台實用的量子電腦須同時具備「高品質」與「大量」的量子位元，才能發揮功能。本次發表的20位元量子電腦系統，不僅可涵蓋更大的運算變數空間，也顯示團隊已掌握穩定製作多量子位元及其耦合的關鍵能力，並成功開發雷射微調位元頻率等核心技術。團隊不斷精進晶片堆疊技術以降低位元間串擾，同步提升位元控制與讀取效率，持續改善整體運算性能。

在關鍵技術突破上，中研院表示，研究團隊成功將量子位元的相干時間（T1）從5位元時期的15至30微秒，大幅提升至530微秒，顯著增強量子狀態穩定度，使運算得以維持更長時間，製程能力亦躍升至國際頂尖水準。

中研院關鍵議題研究中心助研究員柯忠廷指出，超導量子位元對電磁雜訊極為敏感，除控制用微波訊號外，任何外來干擾都可能影響位元表現。此次相干時間的突破，代表中研院已能有效掌控封裝與製程環境，為後續建構更高性能量子電腦奠定關鍵基礎。

量子電腦 中研院 晶片

延伸閱讀

廣達增泰國伺服器產能

量子思惟／量子領導 激活組織能量

東吳物理邀請國際學者與量子繼續糾纏

好讀周報／從宇宙到量子！掌握基本「沒想像中難」 科技教育不忘公民素養

相關新聞

從封鎖到「交易式開放」H200晶片 童子賢剖析美中政治科技博弈新常態

外電報導，中國大陸官方已批准進口首批輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片，對此，台北市電腦公會榮譽理事長童子...

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服...

傳黃仁勳專機已起飛 目前先行降落於香港

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機於早上已從大陸深圳起飛，不過該專機先行降落於香港，因此何時將再起飛...

AI、2奈米製程帶動搶才潮 國際人才平台Cake推半導體博覽會

年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，2026年科技產業的人才競逐也隨著 AI、半導體、智慧製造與先進製程持續推進...

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。