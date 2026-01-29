量子研發重大突破！中研院發表20位元超導量子電腦

繼2023年發表全臺首部自研自製的5位元超導量子電腦後，中央研究院再度達成量子研發的重要里程碑，29日正式公布「20位元超導量子電腦」。中研院院長廖俊智表示，研究團隊已於去年12月完成新一代20位元超導量子晶片的自研自製，並成功整合至量子電腦系統，象徵臺灣正式站上「大型量子晶片製程」的重要起跑點，晉升國際頂尖賽道。

廖俊智指出，目前中研院量子電腦系統已開放國內學研界進行量子模擬等研究，未來也將提供產業界作為軟硬體整合與演算法驗證的測試平台，持續推動量子科技與產業應用的接軌。

量子電腦被視為結合高效能運算（HPC）與人工智慧的重要關鍵技術，各國皆加速投入研發。中研院表示，先前自主研發全台首部5位元超導量子電腦後，於去年6月進一步利用8吋晶圓製程平台，成功製作高品質超導量子位元，並同步成立國內首座量子晶片製程研發平台與量子計算測試平台。面對量子位元數增加後，對晶片製程控制與均勻性要求，中研院借鏡半導體產業在大型晶片製作上的設備與管控方法，開創超導量子晶片的製程科學研究，逐步實現量子生態系的戰略布局。

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東表示，一台實用的量子電腦須同時具備「高品質」與「大量」的量子位元，才能發揮功能。本次發表的20位元量子電腦系統，不僅可涵蓋更大的運算變數空間，也顯示團隊已掌握穩定製作多量子位元及其耦合的關鍵能力，並成功開發雷射微調位元頻率等核心技術。團隊不斷精進晶片堆疊技術以降低位元間串擾，同步提升位元控制與讀取效率，持續改善整體運算性能。

在關鍵技術突破上，中研院表示，研究團隊成功將量子位元的相干時間（T1）從5位元時期的15至30微秒，大幅提升至530微秒，顯著增強量子狀態穩定度，使運算得以維持更長時間，製程能力亦躍升至國際頂尖水準。

中研院關鍵議題研究中心助研究員柯忠廷指出，超導量子位元對電磁雜訊極為敏感，除控制用微波訊號外，任何外來干擾都可能影響位元表現。此次相干時間的突破，代表中研院已能有效掌控封裝與製程環境，為後續建構更高性能量子電腦奠定關鍵基礎。