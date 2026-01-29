快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

記憶短缺史上首見 法人解析為何躍為國安級核心產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

記憶體產品傳出漲價利多，野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，這次記憶體關稅討論更偏向戰略訊號，美國將「先進製程與記憶體」視為國安級核心產業，希望將供應鏈向本土集中。然而以市場面觀察，其短期實際影響有限，反倒凸顯記憶體與 AI 相關族群的長線需求強勁。在 AI 浪潮與先進製程推進的雙重利多下，台灣半導體產業長期展望維持樂觀，投資人透過主動式 ETF 參與這波長線投資機會。

美國宣布未來十年將在新加坡投資240 億美元，以因應全球記憶體需求快速成長，帶動市場對記憶體族群的期待。此外，CoreWeave 與輝達（NVIDIA）進一步擴大合作，獲得 20 億美元投資，為 AI 供應鏈再添動能。野村投信表示，時序接近農曆長假，漲價效應延伸至各族群，強勢股呈現輪動走勢；北美暴風雪衝擊石化供給，帶動傳產、塑化與紡纖族群也同步轉強。整體而言，短線加權指數可望維持盤堅格局。

在半導體產業方面，游景德分析，台積電（2330）先進製程需求強勁，帶動晶圓代工外溢效應，成熟製程需求同步增加，顯示市場對半導體設備需求的樂觀預期，相關代工價格續有調漲空間。聯電（2303）與世界先進（5347）受惠於營運改善屬長期利多，加上先進製程設備的高單價特性亦有助設備公司獲利成長。

游景德分析，針對美國傳出擬對記憶體徵收 100% 高額關稅的消息，雖然乍聽驚人，但市場普遍解讀為為川普慣用談判策略，目的在於推動廠商赴美設廠，而非真正重罰。實務上，記憶體原本就非大量直接出口至美國的產品，即便關稅落地，受影響的基礎相對有限；過去半導體關稅也多落在終端產品，而非晶片本身，因此對記憶體產業的實質衝擊評估有限。

從 AI 需求來看，游景德指出，本質為大量數據處理與吞吐，不只要求 GPU 效能，更需高速傳輸與儲存技術相配合。HBM（高頻寬記憶體）因其堆疊式結構，可提供極高頻寬並兼具低功耗，是 AI 晶片不可或缺的關鍵元件；可視為多層高速公路疊加的立體交通網，使資料讀寫速度大幅提升。而 NAND 負責承載 AI 推論過程所產生的海量資料，屬於儲存端的重要角色；DRAM 則關係到 AI 模型的短期記憶能力，缺一不可。近年韓國記憶體大廠將產能大量轉向 HBM，導致 DRAM 與 NAND 供給相對吃緊，預期至 2027 年前仍將面臨供不應求，台灣供應鏈也有望持續受惠。

記憶體 AI

延伸閱讀

聯準會停手不降息！科技股為何照樣噴？00980A經理人：AI剛需是真的

記憶體族群回檔彎腰撿鑽石？他「賺1成」仍看好後市：勿過度悲觀

記憶體漲停！股民看好「虧損收斂」後市樂觀：基本面正在轉好

記憶體報價趨緩股價照噴？網曝重點是「合約價走向」：供需緊張未解

相關新聞

傳黃仁勳專機已起飛 預計中午左右抵達台北

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機已從大陸深圳起飛，可能於中午左右會抵達松山機場。

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服...

AI、2奈米製程帶動搶才潮 國際人才平台Cake推半導體博覽會

年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，2026年科技產業的人才競逐也隨著 AI、半導體、智慧製造與先進製程持續推進...

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速...

希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 金寶、泰金寶、廣明受惠

全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。