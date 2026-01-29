記憶短缺史上首見 法人解析為何躍為國安級核心產業

記憶體產品傳出漲價利多，野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，這次記憶體關稅討論更偏向戰略訊號，美國將「先進製程與記憶體」視為國安級核心產業，希望將供應鏈向本土集中。然而以市場面觀察，其短期實際影響有限，反倒凸顯記憶體與 AI 相關族群的長線需求強勁。在 AI 浪潮與先進製程推進的雙重利多下，台灣半導體產業長期展望維持樂觀，投資人透過主動式 ETF 參與這波長線投資機會。

美國宣布未來十年將在新加坡投資240 億美元，以因應全球記憶體需求快速成長，帶動市場對記憶體族群的期待。此外，CoreWeave 與輝達（NVIDIA）進一步擴大合作，獲得 20 億美元投資，為 AI 供應鏈再添動能。野村投信表示，時序接近農曆長假，漲價效應延伸至各族群，強勢股呈現輪動走勢；北美暴風雪衝擊石化供給，帶動傳產、塑化與紡纖族群也同步轉強。整體而言，短線加權指數可望維持盤堅格局。

在半導體產業方面，游景德分析，台積電（2330）先進製程需求強勁，帶動晶圓代工外溢效應，成熟製程需求同步增加，顯示市場對半導體設備需求的樂觀預期，相關代工價格續有調漲空間。聯電（2303）與世界先進（5347）受惠於營運改善屬長期利多，加上先進製程設備的高單價特性亦有助設備公司獲利成長。

游景德分析，針對美國傳出擬對記憶體徵收 100% 高額關稅的消息，雖然乍聽驚人，但市場普遍解讀為為川普慣用談判策略，目的在於推動廠商赴美設廠，而非真正重罰。實務上，記憶體原本就非大量直接出口至美國的產品，即便關稅落地，受影響的基礎相對有限；過去半導體關稅也多落在終端產品，而非晶片本身，因此對記憶體產業的實質衝擊評估有限。

從 AI 需求來看，游景德指出，本質為大量數據處理與吞吐，不只要求 GPU 效能，更需高速傳輸與儲存技術相配合。HBM（高頻寬記憶體）因其堆疊式結構，可提供極高頻寬並兼具低功耗，是 AI 晶片不可或缺的關鍵元件；可視為多層高速公路疊加的立體交通網，使資料讀寫速度大幅提升。而 NAND 負責承載 AI 推論過程所產生的海量資料，屬於儲存端的重要角色；DRAM 則關係到 AI 模型的短期記憶能力，缺一不可。近年韓國記憶體大廠將產能大量轉向 HBM，導致 DRAM 與 NAND 供給相對吃緊，預期至 2027 年前仍將面臨供不應求，台灣供應鏈也有望持續受惠。