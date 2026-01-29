AI、2奈米製程帶動搶才潮 國際人才平台Cake推半導體博覽會

年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，2026年科技產業的人才競逐也隨著 AI、半導體、智慧製造與先進製程持續推進而提前升溫。從研發、製程、軟體、硬體到 AI 應用等技術職缺全面擴增，新竹與高雄兩大科技聚落的人才需求亦在第一季明顯攀升。

看準科技產業搶才競逐白熱化，國際人才平台 Cake 宣布舉辦2026 Tech Career Fair 半導體電子科技徵才博覽會，於年後第一檔連續推出新竹與高雄兩場科技專場。首場將於 2月7日在新竹登場，第二場於3月28日移師高雄，兩場預計集結超過30家科技企業，包含台灣應用材料 Applied Materials Taiwan、ASM台灣先藝科技、KLA Taiwan美商科磊，以及加拿大電子製造服務大廠Celestica等全球知名半導體與電子科技公司參與，其中Celestica更將進行該公司近30年來首次在台灣的大型徵才行動，聯合釋出千筆科技職缺；企業並祭出新鮮人首年年薪百萬的招募條件，預期吸引數千名科技人才參與。

除了薪資與職位內容等考量外，國際人力平台Cake指出，2026年科技求職市場也出現更明顯的能力分化趨勢，其中以「軟實力」最能拉開人才競爭差距。Cake針對其工程師職缺進行分析發現，超過58%的工程師職缺已明確要求團隊合作能力，顯示工程師角色正從單點技術執行者，轉向需要高度跨部門協作的組織型角色；此外，分析能力（28%）、溝通能力（24%）與快速學習力（21%）也成為企業在 AI 與半導體浪潮下，愈來愈常被點名的關鍵能力。

在問題解決能力的呈現方式上，企業多透過技術導向語言描述其需求，例如可擴展系統設計、複雜架構處理、除錯與效能優化，以及在高度不確定情境下進行判斷與決策。Cake指出，約有23%的工程師職缺已涵蓋此類描述，顯示問題解決能力已成為工程師職務中被高度重視的核心能力之一。

隨著AI與半導體產業動能持續擴大，台積電於新竹、高雄兩地同步布局 2 奈米先進製程（GAAFET 架構），帶動AI與半導體產業鏈上下游加速聚集，新竹與高雄逐步形成台灣南北科技發展雙核心，也讓相關工程與研發人才需求明顯攀升。