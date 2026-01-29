快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI、2 奈米製程帶動搶才潮，國際人才平台Cake宣布舉辦兩場2026 Tech Career Fair半導體電子科技徵才博覽會。（路透）
AI、2 奈米製程帶動搶才潮，國際人才平台Cake宣布舉辦兩場2026 Tech Career Fair半導體電子科技徵才博覽會。(路透)

年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，2026年科技產業的人才競逐也隨著 AI、半導體、智慧製造與先進製程持續推進而提前升溫。從研發、製程、軟體、硬體到 AI 應用等技術職缺全面擴增，新竹與高雄兩大科技聚落的人才需求亦在第一季明顯攀升。

看準科技產業搶才競逐白熱化，國際人才平台 Cake 宣布舉辦2026 Tech Career Fair 半導體電子科技徵才博覽會，於年後第一檔連續推出新竹與高雄兩場科技專場。首場將於 2月7日在新竹登場，第二場於3月28日移師高雄，兩場預計集結超過30家科技企業，包含台灣應用材料 Applied Materials Taiwan、ASM台灣先藝科技、KLA Taiwan美商科磊，以及加拿大電子製造服務大廠Celestica等全球知名半導體與電子科技公司參與，其中Celestica更將進行該公司近30年來首次在台灣的大型徵才行動，聯合釋出千筆科技職缺；企業並祭出新鮮人首年年薪百萬的招募條件，預期吸引數千名科技人才參與。

除了薪資與職位內容等考量外，國際人力平台Cake指出，2026年科技求職市場也出現更明顯的能力分化趨勢，其中以「軟實力」最能拉開人才競爭差距。Cake針對其工程師職缺進行分析發現，超過58%的工程師職缺已明確要求團隊合作能力，顯示工程師角色正從單點技術執行者，轉向需要高度跨部門協作的組織型角色；此外，分析能力（28%）、溝通能力（24%）與快速學習力（21%）也成為企業在 AI 與半導體浪潮下，愈來愈常被點名的關鍵能力。

在問題解決能力的呈現方式上，企業多透過技術導向語言描述其需求，例如可擴展系統設計、複雜架構處理、除錯與效能優化，以及在高度不確定情境下進行判斷與決策。Cake指出，約有23%的工程師職缺已涵蓋此類描述，顯示問題解決能力已成為工程師職務中被高度重視的核心能力之一。

隨著AI與半導體產業動能持續擴大，台積電於新竹、高雄兩地同步布局 2 奈米先進製程（GAAFET 架構），帶動AI與半導體產業鏈上下游加速聚集，新竹與高雄逐步形成台灣南北科技發展雙核心，也讓相關工程與研發人才需求明顯攀升。

科技 半導體 工程師

相關新聞

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服...

AI、2奈米製程帶動搶才潮 國際人才平台Cake推半導體博覽會

年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，2026年科技產業的人才競逐也隨著 AI、半導體、智慧製造與先進製程持續推進...

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速...

希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 金寶、泰金寶、廣明受惠

全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行...

輝達進駐北士科 33億來了

輝達進駐北投士林科技園區T17、T18基地再邁進一步，經濟部投審會昨（28）日通過美商輝達（NVIDIA）33億元增資台...

