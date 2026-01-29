台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會。圖／經濟部提供
經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會。圖／經濟部提供

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速建立完整供應鏈，並已成為全球「非紅供應鏈」的重要關鍵力量，展現台灣製造與供應鏈高度韌性的獨特優勢；同時呼籲台美雙方可針對無人機通信需求建構互相認證機制。

龔明鑫前往美國參加第6屆台美經濟繁榮夥伴對話EPPD會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，台北時間28日晚間11時，應邀至美國智庫「Atlantic Council 」進行專題演講，並參加大西洋理事會（Atlantic Council）座談會。

龔明鑫指出，雖然台灣無人機產業起步較晚，且市場一度由中國大疆（DJI）等企業占據，但在全球追求供應鏈安全與去風險化的趨勢下，台灣產業界及政府做出快速回應，目前台灣無人機聯盟已匯集超過200家廠商，從零組件、工業公司到系統集成端全面投入，短短1年時間出口額便突破1億美元。台灣無人機第一大出口國為波蘭。

龔明鑫表示，政府在無人機產業上扮演的角色包括提供科研成果及搭建平台，讓200多家供應鏈廠商可以國歐美領先業者合作。台灣本身在國防上也有無人機的需求，民間也有無人機的商業用途，政府會釋出訂單給廠商，讓廠商因為拿到政府訂單可以進行實驗性的發展，在此基礎上，產業就可以跟新的買家對接新的訂單。

龔明鑫特別提到，無人機產品的相互國際認證機制很重要，因為無人機有通信需求，需要做一些認證，如果台灣與美國，不論是政府之間還是透過民間組織，若能達成互相認證的機制，有助於無人機產業發展更快速發展。

無人機 龔明鑫

延伸閱讀

龔明鑫因馬太鞍堰塞湖潰壩被告 水利署：不合理不可接受

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

影／國民黨花蓮縣議會黨團赴北檢 控告中央馬太鞍洪災失職

龔明鑫稱產業關稅大幅降低 許宇甄轟騙局：實質加稅

相關新聞

AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服...

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。

台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速...

希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 金寶、泰金寶、廣明受惠

全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行...

輝達進駐北士科 33億來了

輝達進駐北投士林科技園區T17、T18基地再邁進一步，經濟部投審會昨（28）日通過美商輝達（NVIDIA）33億元增資台...

凌巨股權轉讓案添變數 日商凸版控股不滿聚奕支付20億元未到位 研擬提告

面板廠凌巨大股東股權轉讓案傳出變數，原定由日商凸版控股（TOPPAN Holdings Inc.）轉讓全數持股予聚奕投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。