德儀報喜 類比IC族振奮

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導

全球類比IC龍頭暨電源管理晶片大廠德儀（TI）27日公布本季財測意外強勁，反映AI熱潮需求強勁。德儀財測出色，法人看好，將為矽力-KY（6415）、茂達（6138）、致新（8081）等台灣類比IC族群後市增添底氣。

德儀股價28日美股早盤大漲8%，並帶動其他類比IC族群股價走高，Analog Devices一度漲5.3%，安森美也漲6%。

德儀公布，去年第4季營收年增10%至44.23億美元；獲利11.63億美元，年減3.4%，每股純益1.27美元，都略低於市場預期。2025年業績176.82億元，年增13%；獲利50.01億美元，年增4.2%，每股純益5.45美元。

德儀預期，本季營收將介於43.2億美元至46.8億美元，每股純益介於1.22美元至1.48美元，區間中位數都高於分析師預估。

德儀表示，接單強度上季好轉，工業市場日漸復甦，而且資料中心市場強勁，上季資料中心相關營收成長70%，去年營收比重為9%。

為凸顯AI驅動需求對該公司財務的重要性，德儀執行長伊蘭（Haviv Ilan）提到，現在可能開始在財報中單獨列出資料中心的銷售額。資料中心業務開始對整體業務帶來顯著貢獻，預期這個趨勢將持續下去。

伊蘭透露，工業市場已改善，但工業設備這個領域距離回到先前高峰水準，仍有成長空間。

德儀

