ASML接單超乎預期 協力廠家登、帆宣迎大單

艾司摩爾（ASML）接單超乎預期，並調升2026年營運展望，法人看好，家登（3680）、帆宣（6196）等台灣艾司摩爾協力廠將迎來大單。

其中，家登為艾司摩爾先進製程載具重要夥伴，去年12月家登的EUV POD及先進製程FOUP產品已連續三個月進入出貨高峰，今年持續看旺。

展望未來，家登日前預告，2026年訂單能見度明朗，全力備貨客戶年前需求。家登全產品線蓄勢待發，EUV POD爆發新量能，現有版本持續出貨之外，積極推動High-NA EUV POD在客戶端的驗證，迎接新世代。

此外，先進製程FOUP經過重重驗證之後，挾優異的潔淨度表現，快速提高市占率；全製程先進封裝載具驗證來到關鍵階段，與機台廠商合作全面展開測試中，2026年目標成為提供一站式解決方案供應商，目標在先進封裝載具領域保持領先優勢。

家登集團旗下家碩同步受惠。家碩為高階光罩與EUV光罩製程設備專業供應商。

展望後市，隨著2奈米與先進封裝應用持續推進，強力帶動EUV充氣儲存設備與光罩自動化設備相關需求，家碩對2026年整體營運表現抱持非常樂觀態度。

家碩透露，目前在手訂單以及洽談中的新專案均維持高檔水準，在產能擴充與新產品陸續導入帶動下，2026年可望邁入新一波成長循環。

半導體設備廠帆宣受惠大客戶艾司摩爾EUV機台出貨強勁，2026年營運動能續攀高位。帆宣為艾司摩爾機台次系統模組代工廠，隨先進製程邁入2奈米量產及3奈米擴產高峰，對高階曝光機模組需求激增。

目前帆宣在手訂單維持千億元以上歷史高點，訂單能見度已延伸至2027年，加上全球晶圓廠在地化生產趨勢，承接大量美、日、歐海外廠務系統工程，支撐營收規模穩健擴張。

法人看好，隨美國及台灣廠務工程進入密集認列期，加上單價更高的High-NA EUV代工業務比重提升，帆宣今年營收可望挑戰新高，獲利表現隨毛利率改善有望同步成長，展現半導體設備與廠務雙引擎動能。