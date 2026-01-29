AI 點火…SK海力士獲利攀峰 2025年營收勁揚46%

AI需求看不到底，記憶體市場熱爆，南韓記憶體大廠SK海力士2025年的獲利締造歷史新猷，主因為應用在人工智慧（AI）伺服器與資料中心的高頻寬記憶體（HBM）需求暴增。

SK海力士28日發布2025年財報，營業利益較2024年勁增一倍多，至47.2兆韓元（331億美元），創歷史新高，營收則增加46.8%至97.15兆韓元（682億美元），相當於一天就賺進將近2億美元營收。

該公司原定29日才公布財報，結果提前一天公布業績數字，法說會則預定29日舉行。同日三星電子也將公布上季完整財報。

SK海力士創紀錄的財報表現，歸功於AI加速器的先進記憶體產品需求旺盛，例如HBM，傳統記憶體價格隨之上漲也挹注業績。

SK海力士在聲明中表示，「2025年再度展現了公司世界級的技術領導地位」。該公司股價過去六個月飆漲約220％。

單是在去年第4季，SK海力士的營業利益就比去年同期激增137.1%至19.17兆韓元，淨利達15.24兆韓元，年增90.4％；營收則跳增66.1%至32.83兆韓元。

SK海力士指出，隨著AI市場重心從訓練轉向推論，同時分散式架構需求擴大，記憶體的重要性將進一步提升。因此，不僅高效能記憶體如HBM的需求預料將持續成長，包括伺服器DRAM與NAND在內的整體記憶體產品需求也將同步攀升。