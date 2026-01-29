京元電砸百億租設備擴產 樂觀接單動能與高階測試需求

半導體測試大廠京元電（2449）持續擴大產能，昨（28）日公告擬斥資100億元，向七家國內外重量級設備大廠租賃設備，用於生產投資，透露京元電未來接單動能與高階測試需求展望樂觀。

京元電公告指出，本次核准標的為資本化租賃資產，交易金額約100億元，交易對象包括愛德萬測試（Advantest）、泰瑞達（Teradyne）、鴻勁精密、東京精密、科磊（KLA）、東京威力科創（TEL）及兼松株式會社（Kanematsu）等大廠，相關設備將依實際訂單內容執行，主要用途為生產使用。

針對該案對財務影響，京元電回應，此次屬於典型「資本化租賃」模式，簡單來說是「租五年、分期付款，五年後設備歸京元電所有」。

京元電說明，租期內將依合約條件分期付款，相關設備會依會計準則列入資產負債表認列資產及租賃負債，五年期滿後，資產所有權將正式移轉予京元電，實質上等同以分期方式取得長期生產設備。

業界解讀，此類資本化租賃多用於單價高、技術層級高的關鍵設備，有助企業在擴產同時維持財務彈性，從設備商名單觀察，涵蓋高階晶片測試、先進製程監控與先進封裝相關供應鏈，顯示京元電此波投資方向鎖定AI、高效能運算（HPC）、先進封裝及高速晶片等高階應用。

京元電為全球重要專業半導體測試廠之一，長期深耕系統單晶片（SoC）、記憶體、車用與高速運算晶片測試領域，近年隨AI伺服器、先進封裝與高頻高速晶片需求快速攀升，測試項目愈趨複雜，單位產值與設備門檻同步提高，也帶動測試廠資本支出大增。

京元電目前先進測試接單滿載，隨著AI業務占比放大，助力推升2027年營收、營業利益年複合成長率。

京元電昨日股價上漲11元，收311元，成交量超過2萬張。