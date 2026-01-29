希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 金寶、泰金寶、廣明受惠

全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行長莫斯利高喊「AI需求強勁，今年產能已經銷售一空」，客戶已提前上門預訂明年甚至2028年產能。

希捷產能塞爆，業界傳出已大舉將訂單外包給金寶（2312）、泰金寶、廣明等代工夥伴，助益相關台廠接單火熱。希捷股價28日美股早盤狂漲10%，並且激勵美光、晟碟（SanDisk）及威騰（WD）等存儲類股同步漲逾4%。

希捷訂單火熱，透露當下存儲市場盛況，希捷的固態硬碟產品採用儲存型快閃記憶體（NAND Flash），AI應用帶動存儲裝置需求爆發，不僅NAND晶片供不應求，希捷的固態硬碟等存儲裝置同步熱銷。

莫斯利透露，客戶為了搶產能，已對希捷表達「價格不是重點，有貨最重要」的態度。希捷今年產能已被預訂一空，未來幾個月將會與客戶開始接洽2027年上半年的訂單，更有部分雲端客戶開始針對2028年產能需求釋出預測。

金寶、泰金寶及廣明等希捷代工廠正迎來外包大單。其中，金寶、泰金寶一直都是國際主要硬碟代工廠商之一，並深入至固態硬碟領域，將持續受惠這波記憶體大廠追加訂單商機。

金寶總座陳威昌日前於集團旺年會受訪即透露，存儲設備是今年主要成長動能之一，泰國16廠也開始生產固態硬碟，並且有擴產計畫。

另外，泰金寶也積極啟動營運布局和生產基地調整，追求利潤最大化。

廣明是希捷主要代工廠，目前固態硬碟營收占比約四成、傳統硬碟約兩成，兩者加總超過四成，是目前營運主力。

目前廣明不含子公司達明負責的機器人相關產品線，生產比重為泰國六成、中國大陸四成。廣明董事長何世池曾透露，當初前往泰國設廠，就是為了配合客戶近供應鏈生產的需求，因硬碟產業包括兩大品牌威騰、希捷的主要生產據點都在泰國。