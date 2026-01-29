凌巨股權轉讓案添變數 日商凸版控股不滿聚奕支付20億元未到位 研擬提告

面板廠凌巨（8105）大股東股權轉讓案傳出變數，原定由日商凸版控股（TOPPAN Holdings Inc.）轉讓全數持股予聚奕投資一案，因第二階段交割遲遲未完成，雙方衝突正式檯面化。

據悉，日商凸版控股不滿聚奕投資無故反悔且未依約交割，目前正研擬提起法律訴訟；對此，凌巨公司回應表示，迄今第二階段股權轉讓並未實現，對於大股東間的商業併購作法或延遲原因，公司無法臆測亦無法回應。

回顧此樁股權交易案，日本凸版於去年1月16日與凌巨共同公告，預計分兩階段轉讓持有的53.1%凌巨股權予聚奕投資。

第一階段已於去年1月順利完成，由聚奕投資支付11億元取得18.46%股權；然而原定於去年8月下旬進行的第二階段交易，應由聚奕投資支付20億元取得剩餘34.65%持股，卻因買方資金未到位導致案件卡關，目前日本凸版仍持有凌巨逾三成股權。

凌巨的經營權之路可謂充滿波折。在2017年，日商JDI旗下子公司Ortus Technology收購華映手中持有的凌巨股權，使凌巨轉為日系色彩企業。然而日本面板產業近年面臨強大競爭壓力，隨後JDI將Ortus併回母公司凸版控股，最終凸版也決定在去年全面退出顯示器市場，轉投半導體光罩事業，未料這最後一場撤資計畫竟陷入法律糾紛。

業界指出，儘管經營權變動紛擾不斷，凌巨在產業定位上仍具備一定的利基競爭力。不同於友達、群創等一線面板大廠主攻大型電視或筆電面板，凌巨長期深耕中小尺寸顯示器領域，並在台灣擁有三代與四代面板廠。

近年來，凌巨積極轉型，將產品重心從競爭激烈的消費性電子領域，轉向高毛利且需高度穩定性的工控及車載市場。目前工控產品營收占比約3成，成為支撐營運的核心動能。

在新技術布局方面，凌巨積極開發OTFT（有機薄膜電晶體）技術。該技術具備可撓曲、輕薄與低成本等特性，現已應用於冷鏈包裝，未來則鎖定智慧穿戴及醫療等高階應用市場。