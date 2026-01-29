聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳訪陸奏效？ 輝達H200晶片 傳陸放行

聯合報／ 記者林宸誼黃雅慧／綜合報導

市場傳出大陸已批准進口首批輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片，有消息稱，此次批准涵蓋數十萬顆H200晶片，並且是在輝達首席執行官黃仁勳本周訪問大陸期間作出的。這代表大陸在權衡ＡＩ需求與推動本土產業發展之間，立場出現了轉變。

路透昨日引述消息人士說，首批審批主要分配給三家大陸大型互聯網公司，其他企業目前正排隊等待。彭博先前也引述匿名知情人士稱，大陸監管機構近日已原則性批准了阿里巴巴、騰訊及字節跳動，進入下一階段的H200晶片採購準備程序。作為審批條件之一，北京將鼓勵相關企業採購一定比例的國產晶片。

H200屬於輝達上一代Hopper系列，儘管已有推出更新的Blackwell系列取代之，其在AI領域仍被廣泛採用。輝達目前主要聚焦生產Blackwell及即將上市的Rubin系列，使得H200供應相對吃緊。

美國總統川普於一月十三日核准H200在「有條件審查」機制下出口大陸，象徵華盛頓嘗試在國安防線與美商利益間，重新校準戰略平衡。但起先傳出大陸海關告知報關代理該晶片不被允許進口，大陸官員召集境內科技公司，警告除非必要，不得購買這些晶片，直至此次才又傳出允許進口的消息。

而幾乎與此同時，大陸「國產GPU四小龍」之一、甫在港交所上市的天數智芯廿六日發布四代架構路線圖，完全以輝達作為目標：去年推出的天數天樞架構已超越輝達Hopper；今年天數天璇架構對標輝達Blackwell，緊接著天數天璣架構超越輝達Blackwell；明年天數天權架構將超越輝達Rubin。二○二七年之後，天數智芯將轉向突破性計算晶片架構設計。

天數智芯同步發布邊端算力領域的「彤央」系列產品，該系列產品已落地大量應用場景，包括為格藍若機器人提供高算力、低延遲的「大腦」支持；為瑞幸咖啡數千家門店處理視頻流、挖掘消費數據價值等。

黃仁勳 輝達 中國

延伸閱讀

AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

相關新聞

黃仁勳訪陸奏效？ 輝達H200晶片 傳陸放行

市場傳出大陸已批准進口首批輝達H200人工智慧（ＡＩ）晶片，有消息稱，此次批准涵蓋數十萬顆H200晶片，並且是在輝達首席...

受惠EUV出貨大增 ASML預計今年全年營收增幅逾11%、毛利率維持高檔

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今日發布2025年第4季與2025年全年財報。去年第4季營收97億歐元，純益...

全球500大品牌排名：台積電擠進前50 台灣四家企業挺進榜單

最新品牌價值排名顯示，蘋果（Apple）蟬聯榜首，輝達（Nvidia）的品牌價值倍增，且超越臉書（Facebook）和沃...

工研院以科技做公益協助農業 15年回饋逾240家社福團體

工研院用科技做公益，打造上山下田電動搬運車，助果農提升採果效率，並將具體採收成果落實公益，回饋社福團體，於27日舉辦《大...

蕭美琴視察嘉義無人機國家隊 地方建議開放軍用場域劃設低空試飛區

副總統蕭美琴26日下午低調南下嘉義縣，在縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘，以及國安會、經濟部、工研院、金屬工業研究發展中心...

政府衝刺光電 茂迪、元晶利多

行政院副院長鄭麗君昨（27）日宣布，今年8月起，建築面積1,000平方公尺以上的新建築，將強制增設屋頂型太陽光電，並要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。