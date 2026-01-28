聯亞董事會通過私募案 擬籌措銀彈擴產

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

光通訊磊晶廠聯亞（3081）28日董事會決議辦理私募普通股案，預計私募股數不超過4,500張股票，目前尚無已洽定之應募人，若以28日收盤價900元計算，私募股最高將可募集40.5億元，惟私募股定價一般都會低於現價。

根據聯亞公告指出，本次私募案總額將不超過4,500張額度內，於股東會決議之日起一年內，單次或分次辦理，私募股價格則尚未訂定，本次私募用途為投入資本支出、研發費用及充實營運資金之需求，將可健全公司財務結構，更有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。

