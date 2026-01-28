廣達泰國擴廠即將啟動 產能持續擴增

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣達28日公告泰國廠房興建工程正式發包，預計投入之金額達6.6億台幣，就如先前執行副總經理暨雲達總經理楊麒令於旺年會上所表示，無論是美國、墨西哥，還是泰國，都會同步擴充產能，因為客戶需求實在是過於龐大，不斷在向ODM廠追產能，因此今年資本支出預計至少比去年增加一倍以上。

針對哪個區域的產能增長幅度會最為顯著，楊麒令表示仍需要視關稅變化才能決定，不過目前來看，投資規模最大的還是會以美國為主。除了廠房設備的擴充外，楊麒令也指出，人力需求也是廣達十分重視的一環，公司預計今年伺服器事業部的員工將會再增加500至800人，才有辦法滿足客戶的產量需求，這方面泰國在人力成本上就占有一定優勢。

