永齡基金會寒冬送暖捐出逾兩百輛交通車 以行動回應「移動的困難」

在歲末年終之際，永齡基金會啟動「寒冬送暖」行動，捐贈超過200台行動交通車給全台各地老人、身心障礙與兒少等社福機構，總金額預估超過2億元。這是全台前所未見的大規模捐車善舉，更是永齡以行動回應社福「移動的困難」，讓服務與愛心更快抵達需要的地方。

永齡基金會執行長郭曉玲今日親赴車廠，與社福夥伴共同討論用車實際需求，確保資源到位，包括物資運送貨車的空間規劃、身心障礙者福祉車與巴士的升降設計、長輩與兒童乘車安全等細節。郭曉玲表示，寒冬送暖的意義，不在於時間點，而在雪中送炭的行動力。近年來她走訪地方社福單位，看見許多心有餘而力不足的社福機構，在面對高齡化社會、偏鄉就學輔導及身心障礙交通服務等挑戰時，承受極大壓力。我們看到的移動困難不只是交通距離，更是資源與希望的距離。永齡希望透過贈車計畫，讓這些隱性的需求都能被回應。

郭曉玲強調，永齡基金會期盼透過「移動的力量」，建立一個更有行動力的社福生態系，讓善成為循環，讓愛可以無限放大。這兩百輛交通車不僅是運輸工具，更象徵著社福服務的續航力，讓善意有方向、有力量，把資源送到需要的地方。