受惠EUV出貨大增 ASML預計今年全年營收增幅逾11%、毛利率維持高檔

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今日發布2025年第4季與2025年全年財報。去年第4季營收97億歐元，純益也達28億歐元，毛利率為52.2%；去年第4季度訂單金額為132億歐元，逾一半金額為極紫外光（EUV）訂單，金額達74 億歐元，表現優於預期。

ASML並預估今年第1季營收將介於82億至89億歐元，毛利率預估約51%至53%。此外，預計今年營收總額將介於 340至 390 億歐元，取中間值估年增11.6%，毛利率預估約51%至 53%。

ASML也宣布啟動新的股票回購計畫，總金額上限為120億歐元，預計於2028年12月31日前 執行完成。ASML將透過精簡技術與資訊科技組織架構，進一步強化對工程發展與創新的投入與聚焦。

ASML執行長 Christophe Fouquet 表示，在過去這幾個月，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加正面，主要是因為他們對AI相關需求的持續性有了更強的信心。這也體現在他們大幅提高的產能規畫，以及我們創新高的訂單量。預計2026年將是ASML另一個業務成長年，這主要受益於EUV技術業務的顯著成長以及現有客戶群業務銷售成長。

「我們預估 2026 第一季總銷售淨額約82億到89億歐元，毛利率介於51%至53%之間。預估研發成本約為12億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3億歐元。預計2026年總銷售淨額在340到390億之間，毛利率約為51%到53%。

ASML宣布啟動新的股票回購計畫，自即日起生效，預計於2028年12月31日前執行。計畫回購總金額上限為120億歐元，其中預計最多200萬股 將用於員工股票計畫，其餘回購股份將予以註銷。