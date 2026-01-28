辛耘自製設備訂單能見度直通2027年 擴廠投資加速產能布局

半導體設備本土廠商辛耘今日表示，該公司在躍居本土溼式製程設備龍頭後，自製設備持續獲晶圓廠和後段封測大廠青來，配合先進封裝需求持續強勁，辛耘今年的產能已全數滿載，訂單能見度並已延伸至2027年，反映在先進封裝市場的競爭力持續增強

辛耘經營團隊強調公司在接單上採取非常保守策略，部分潛在訂單因合規與風險考量被推掉。他舉例，近期僅因安全與規範原因，就推掉約800萬美元訂單。公司目前只接與台積電體系、韓國客戶體系相關的訂單，對其他高風險地區需求採高度審慎態度。

辛耘今年資本支出將高達17.5億元，主要因應客戶訂單強勁需求，比去年增幅近七成。這一系列擴張行動，與公司對先進封裝市場的長期策略密切相關。

辛耘表示，自製設備涵蓋單晶圓清洗、蝕刻及相關技術，已在多個國際客戶端部署並取得訂單。隨著市場需求增加，公司將持續投入資源，確保產能供應與交期穩定，並藉此鞏固在本土封裝設備市場的領先地位。

為支應產能擴充擴，辛耘新竹湖口二廠將於2026年下半年完工、台南新廠規畫2027年下半年完工，目標打造公司旗下最大設備製造中心，新廠採用智慧化、自動化及綠建築設計，可同時提升產能與品質，亦呼應全球永續製造趨勢。預計2028年新產能全面開出後，自製設備總產能將翻倍成長。

再生晶圓業務則是辛耘另一項關鍵布局。辛耘指出，受益2奈米與3奈米等先進製程需求提升，晶圓代工與記憶體廠對高品質再生晶圓的需求同步增加，2025年12吋再生晶圓月產能已由2024年約16萬片，提升至21萬片，且產能利用率維持滿載，客戶涵蓋全球主要晶圓代工與記憶體大廠。

辛耘也規畫2026年下半年透過去瓶頸方式，月產能將再新增約4萬片，屆時整體產能將提升至約25萬片。然後依市場狀況再決定，2027年月產能有可能再增加5萬片，再生晶圓業務對營收貢獻將逐年放大。