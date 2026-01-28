磐旭智能推出全台唯一EMVCo認證智慧金融零售支付專用平板

在數位支付與非接觸式交易快速成長的趨勢下，支付終端設備的安全性與國際合規能力，已成為金融與零售業導入數位化解決方案的重要門檻。磐儀（3594）旗下磐旭智能近日宣布結合聯發科（2454）產業晶片，其10吋智慧金融零售支付專用平板Ruby 10，正式通過EMVCo Reduced Range國際支付安全認證，成為目前全台唯一取得該項認證的專用金融級平板電腦。

EMVCo為全球主要國際卡組織共同成立的支付標準制定機構，由Visa、Mastercard、American Express、JCB、Discover及UnionPay（銀聯）等組成，負責制定並管理包括：EMV晶片卡安全規範、Contact / Contactless（接觸式與非接觸式）支付標準及行動支付與感應式支付終端的測試與認證機制。

市場指出，EMVCo認證被視為數位金融支付設備進入國際市場的必要門檻，其測試流程嚴謹、驗證周期長，且需高度軟硬體整合能力，並非一般消費型或工業級設備可輕易取得。

磐旭為目前全球僅有不到五家廠商能夠提供通過EMVCo Reduced Range認證的平板型支付終端，而磐旭智能為其中唯一來自台灣的業者。此項成果不僅展現台灣在高附加價值電子與系統整合領域的技術實力，也使磐旭成功切入金融、零售與支付基礎建設等高門檻應用市場，擴大其在智慧金融領域的布局。

磐旭強調，公司能夠提供軟硬體整合、長期維運服務與國際合規支援的系統解決方案夥伴。Ruby 10在產品設計即以數位支付與金融應用為核心，整合NFC、資安模組、系統韌體與國際支付規範，協助客戶有效縮短產品導入時程，同時降低合規與資安風險。

法人指出，結合EMVCo Reduced Range認證能力，並與智慧零售集團展開系統整合，有助於業者加速金融與零售場域的實際落地，並提升其在大型專案與國際市場的合作機會。

磐旭智能近年持續深化AI、邊緣運算與產業應用布局，此次EMVCo認證的取得，被視為公司邁向高毛利、高黏著度市場的重要里程碑，也為未來營運規模化與長期發展奠定基礎。