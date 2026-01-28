台灣AI機器人產業大聯盟攜手新漢 打造軟體定義機器人新生態

隨著 Embodied AI（具身人工智慧）成為新型態智慧製造協作及補足勞動力缺口的關鍵趨勢，其背後的「軟體定義平台」與「多模態 AI 模型部署」更被視為推動人型機器人快速開發、可靠部署的核心基石。台灣雲端物聯網產業協會自2025年7月與台灣智慧自動化與機器人協會以及台灣機械工業同業公會等六大公協會𢹂手成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」，並邀請產業代表新漢集團共同舉辦【台灣人型機器人啟動論壇】，延續去年 11 月首場次的迴響，今日再度攜手產業夥伴以「軟體定義機器人，共榮人型機器人產業鏈 」為題，邀請專家包含新漢旗下創博 （NEXCOM Robotic Solutions）、星科國際（SYNC ROBOTIC）、達明機器人（Techman Robot）以及工業技術研究院資訊與通訊研究所（資通所），針對「AI 機器人核心 - 運動控制與功能安全」、「Embodied AI 於智慧安防的應用」、「AI 協作機器人的應用與未來」，以及「次世代 AI 機器人大腦」等議題深度剖析。

台灣雲協提到，從2025年初AI與機器人議題迎來黃金交會，為了助力眾多ICT會員廠商搭上這波機器人應用產業化的趨勢，雲協成立了「人型機器人SIG」；去年已透過論壇、會議、結盟等活動解構相關技術，盤點出廠商在資通訊、AI、大數據與智慧製造等領域據以發展機器人的優勢基礎，今年將更著重解構產業鏈、鏈結軟體與硬體廠商，梳理台灣在國際機器人產業鏈中的定位，一起讓人型機器人跑起來。

台灣雲協指出，要真正實現機器人能夠走入家庭，「安全」是首要關卡，新漢自2020年起啟動功能安全產品認證流程、於2024年正式通過德國萊因認證，是目前業界少數提供一站式機器人功能安全方案的廠商。

作為AI人型機器人產業大聯盟SIG在系統整合Working Group的召集人，今受邀台灣雲協於新漢集團中和總部舉辦機器人啟動論壇，同時新漢董事長也受邀出席美國在台協會（AIT）於台中舉辦的機器人供應鏈研討會，針對台灣機器人供應鏈整合現況，以具身AI（Embodied AI）機器人控制專家的角度，提供功能安全與資訊安全的相關洞見。

新漢旗下創博（NEXCOM Robotic Solutions）則在台北中和論壇上聚焦如何透過先進 AI 運算平台建立模組化軟體架構，並深入整合人型機器人硬體週邊零組件與控制系統，協助各產業打造專屬機器人。

為了進一步鏈結全球生態系，創博亦將於今年三月接連出席德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）以及 NVIDIA GTC 大會，展示機器人開發相關的 AI 與功能安全應用方案。新漢集團將持續與產官學代表領軍台灣機器人生態系，建構人型機器人國家隊與自主技術，加速產業的蓬勃發展與百工百業的落地應用。

會後台灣雲協總結，透過 SIG 召集人與成員積極參與國際頂尖技術盛會，將能有效帶領台灣「AI 機器人產業大聯盟」與全球供應鏈無縫對接，加速台灣具身智慧技術轉化為商業場域的實際產出，在全球機器人浪潮中奪得先機。