線上點燈保平安！中華電信推小額付款線上點燈 再抽Hami Point

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

農曆新年即將來臨，許多人都會到廟宇點燈祈福，中華電信（2412）表示，與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、鹿港城隍廟及威天宮等全台19家知名廟宇合作，推出小額付款線上點燈服務，讓客戶不受時間地點限制，一鍵就可為自己與家人線上點燈祈福，於指定廟宇點燈可享錢母、祈福吊飾等限量好禮，消費滿800元抽50點Hami Point、滿2,000元抽200點Hami Point，總計超過10,000點Hami Point等。

中華電信指出，鹿港天后宮創建迄今已逾400餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，提供安太歲、安拜斗、光明燈、月老姻緣簿和文昌燈等線上點燈服務，點燈完成後，廟方將寄送天后宮香火袋或天賜良緣御守結緣品，保佑整年運勢順利、幸福安康。

中華電信指出，除提供便利的小額付款線上點燈服務外，也同步推出多項行動帳單代收新春限時優惠，即日起用戶透過行動帳單代收支付App Store、Apple Music、iCloud等服務並完成活動登錄，有機會獲得最高350點Hami Point，2月16日至2月18日連續三日消費任一金額，加碼再抽100點Hami Point；中華電信代收Google Play服務亦推出點數購物金紅包大回饋活動，2月1日至3月31日於Google Play消費滿額最高享15%回饋，2月16日至2月20日春節加抽100% Hami Point點數回饋。

此外，中華電信指出，針對喜愛影視娛樂的用戶推出限定好康，2月1日至3月31日綁定行動帳單代收Netflix任一方案並完成登錄，即可抽Hami Point 100點，高級方案用戶再享限量10% Hami Point點數回饋；遊戲玩家綁定PlayStation行動帳單代收，最高可抽888點Hami Point，Hami Point 1點等於1元，可於「Hami Go」兌點商城換購熱門餐廳餐券、過年必備伴手禮等。

