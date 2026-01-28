快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩旗下台智雲28日宣布攜手友崴超級運算股份有限公司，推出目前國內極少數可隨需即用的Hopper 架構AI 算力服務—「友智雲（U-T Cloud）」平台。圖／台智雲提供
華碩旗下台智雲28日宣布攜手友崴超級運算股份有限公司，推出目前國內極少數可隨需即用的Hopper 架構AI 算力服務—「友智雲（U-T Cloud）」平台。圖／台智雲提供

華碩（2357）旗下台智雲28日宣布攜手友崴超級運算股份有限公司，推出目前國內極少數可隨需即用的Hopper 架構AI 算力服務—「友智雲（U-T Cloud）」平台。該服務建構於友崴超級運算中心的合作之上，由台智雲負責代建與算力租用營運，為企業提供兼顧效能、成本優勢與在地資料主權的AI推論算力方案，全面深化算力市場布局。

台智雲總經理吳漢章表示，「隨著 AI 從實驗與模型訓練，邁入大規模推論與實際營運，企業面臨的關鍵挑戰，不再是算力速度，而是長期穩定且具成本效率的 AI 服務。」

吳漢章也指出，「此次台智雲與友崴攜手推出的『隨需即用』服務，正是呼應國際『Neocloud』趨勢，透過多家供應商合作，提供彈性算力資源，解決百工百業在成本、部署彈性與在地合規等需求，順利將 AI 應用導入現實業務場景。」

全球掀起的 AI 設備與算力「軍備競賽」，企業投資金額動輒千萬甚至上億元，須審慎評估投資回收期、技術迭代風險與實際業務需求等，導致不少AI 專案仍停留在評估或小規模試行階段。因此降低前期投入門檻，依需求彈性調度的算力「隨需即用」模式，將成為未來企業布局的重要選項。

隨著模型訓練趨於成熟， AI 發展重心由研發階段轉向實際應用。企業開始將 AI導入核心業務流程，由AI提供即時回應服務，進一步帶動長時間、高頻率的推論運算需求。算力不再只是專案型資源，而是影響服務穩定度、使用體驗與長期營運成本的關鍵基礎設施。

