世界、台積電簽氮化鎵製程技術授權協議 強化高效率電能轉換技術

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

世界先進（5347）28日宣布已與台積電（2330）簽署高壓（650V）與低壓（80V）氮化鎵（GaN）製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

世界表示，透過此次授權，將擴展其矽基底功率氮化鎵（GaN-on-Si）製程至高壓應用領域，並提供完整的GaN-on-Si平台，結合原有的新基底功率氮化鎵（GaN-on-QST）製程平台，將成為全球唯一能同時提供矽基底功率及新基底功率，兩種不同基板氮化鎵製程的晶圓製造服務公司，可支援自低壓（小於200V）、高壓（650V）乃至超高壓（1200V）的完整產品解決方案，進一步強化世界先進公司在高效率電能轉換領域的技術布局。　

隨著傳統矽基製程逐漸達其效能極限，氮化鎵以其高效率、高功率密度與小型化特性，已成為新一代電源技術的關鍵材料。世界表示，正積極建構涵蓋自15V至1200V的氮化鎵製程技術，為客戶提供更靈活且具競爭力的選擇。

世界強調，透過本次技術授權，將精準打造一個能與現有製程平台無縫接軌的氮化鎵製程平台，並將於公司成熟的8吋晶圓生產平台上進行驗證，以確保製程穩定性與高良率。相關開發作業預計2026年初啟動，並於2028年上半年量產。

世界總經理尉濟時博士表示，「此次技術授權不僅展現世界與台積電持續交流與合作的成果，更象徵持續致力於推動完整氮化鎵產品解決方案，並強化在化合物半導體領域的策略布局。透過本次技術授權，將加速協助客戶滿足其對高效能電能轉換應用領域的需求，推動半導體電源技術邁向新世代，實現綠色能源與智慧應用的未來。」

