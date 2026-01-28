宏碁Chromebook美國與北美消費市場市占居冠

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook於2025年12月在美國消費市場以31%市占率排名第一，同期於北美消費市場也以31%市占率位居市場首位，展現宏碁於Chromebook領域的穩健成長動能與市場競爭力。

宏碁長期布局Chromebook產品線，持續因應消費者於日常使用、家庭娛樂及學習場景的多元需求，提供多元的產品選擇。宏碁亦於近日發表專為學生族群打造的Acer Chromebook Spin 311與Acer Chromebook 311，採用強化耐用設計，可因應校園使用環境，協助學校延長設備使用年限、降低整體擁有成本。