宏碁Chromebook美國與北美消費市場市占居冠
根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook於2025年12月在美國消費市場以31%市占率排名第一，同期於北美消費市場也以31%市占率位居市場首位，展現宏碁於Chromebook領域的穩健成長動能與市場競爭力。
宏碁長期布局Chromebook產品線，持續因應消費者於日常使用、家庭娛樂及學習場景的多元需求，提供多元的產品選擇。宏碁亦於近日發表專為學生族群打造的Acer Chromebook Spin 311與Acer Chromebook 311，採用強化耐用設計，可因應校園使用環境，協助學校延長設備使用年限、降低整體擁有成本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言