達明機器人協助jpp大規模自動化轉型 導入近50台AI Cobot

達明（4585）機器人28日宣布，成功協助經寶精密jpp-KY（5284）完成大規模自動化轉型。面對航太產業極具挑戰的「少量多樣」生產模式，經寶精密透過導入近50台內建AI視覺的達明機器人（TM AI Cobot），成功克服製程瓶頸，實現10種複雜應用的自動化，並釋放超過80,000小時的關鍵產能工時，為精密製造業樹立了以AI驅動數位轉型的全新標竿。

受利多消息激勵，帶動達明28日股價攻上漲停板，終場收在396.5元，上漲36元。

經寶精密專門提供航太、通訊、醫療、自動化設備等領域的「少量多樣客製化」服務，面臨的最大痛點在於航太與伺服器機殼產品線的頻繁變動。傳統自動化設備因缺乏彈性，每次換線皆需耗費大量時間重新校準，且極度依賴人工目視檢測，導致產能效率受限與品質不穩。

達明機器人以獨家的 「內建AI視覺」 技術成為獲勝關鍵。不同於他牌需外接相機的複雜整合，TM AI Cobot整合了視覺辨識與機械手臂控制，展現了兩大核心優勢：

一、彈性換線，即插即用： 透過視覺定位，機器人能迅速適應不同尺寸與形狀的工件，大幅縮短換線設定時間，完美契合客戶「少量多樣」的生產節奏。

二、AOI 等級的製程品管： 數據顯示，客戶廣泛將手臂應用於品質檢測。透過AI深度學習，手臂能精準辨識螺絲鎖附、鉚釘打孔及金屬配件的公差，徹底解決人眼疲勞導致的漏檢風險，確保航太級產品的零缺陷出貨。

根據雙方合作的導入數據分析，此次自動化專案展現了驚人的規模化速度與投資回報（ROI）：一、全方位製程覆蓋： 預計共導入50台全系列機種（涵蓋 TM5S, TM12S 至高負載 TM25S）。應用範圍橫跨10大製程，包括精密的螺絲鎖附、打鉚釘，到具備工安風險的冲壓、噴漆、點焊等。

二、釋放80,000小時關鍵工時： 透過將高重複性與危險製程自動化，該專案每年成功釋放約80,000小時 的人力工時。這不僅解決了製造業長期的缺工問題，更讓原本從事沖壓機操作等高風險作業的員工，轉型至更具價值的一線管理與技術崗位，落實ESG友善職場理念。

三、爆發式規模複製與自主導入： 導入歷程顯示，客戶於一個月內，成功在伺服器組裝產線快速複製並部署了8個自動化站點。這歸功於達明機器人「簡單易學」的特性與完善的原廠培訓，使經寶精密內部的自動化團隊，在一年內即掌握核心技術，具備自主導入與快速調校的能力，無需仰賴外部廠商即可達成此一驚人的規模化數字。

展望未來，「達明機器人不只是提供機械手臂，更是提供一套能『看見』並『思考』的AI解決方案。」達明機器人表示，經寶精密已於2026年啟動新一輪的應用開發，包括打磨與更先進的測試機台應用。

達明表示，透過24小時不間斷運作的高效產能，與在地化技術團隊的快速響應，達明機器人將持續協助全球製造業客戶，在AI自動化的浪潮中，實現產能與品質的雙重躍升。