Google AI Plus在台推出 每月260元、對戰ChatGPT Go平價版

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

對決OpenAI平價產品，Google宣布在台灣等35個國家與區域正式推出Google AI Plus，在台灣每月收費260元，更可同時分享給五位家庭成員，等於單月不到44元，全年約520元。

Google AI Plus方案使用Google最強AI模型與工具，包括Gemini 3 Pro進階使用權限、採用Gemini 3 Pro模型的Deep Research生成並深入分析主題性的詳細報告；使用Nano Banana Pro生成圖像，或運用Veo 3.1 Fast將文字轉換成高品質的八秒短片；每月有200點AI點數使用影片製作軟體Flow和Whisk中創作高品質的影片；在Gmail和Google文件中使用內建的Gemini，協助撰寫郵件與整理草稿；在NotebookLM有更高數量的語音摘要與筆記本上限，並解鎖自訂樣式、色調與更多分析功能。

OpenAI近期在全球推出平價版「ChatGPT Go」，台灣市場每月收費290元，但須內含廣告。不過訊息傳送量、檔案上傳和圖片生成（生圖）額度將是免費版十倍，且使用GPT-5.2 Instant模型。Google AI Plus方案則以較低價格、同樣先進模型以及免廣告、可分享家庭帳戶吸引用戶。

