跟進台積電看旺 AI 需求 ASML 展望優、預期在手訂單創紀錄

台積電（2330）日前法說會上修AI成長展望，微影設備大廠ASML於28日公布財報展望也優於預期，預期2026年會是成長的一年，且在手訂單創下新紀錄。2026全年營收預期成長表現高標也優於市場預估。

ASML CEO Christophe Fouquet在財報展望新聞稿提及，「ASML公布2025年業績再創新高，總淨銷售額達327億歐元，毛利率達52.8%。第4季表現特別強勁：總淨銷售額達創紀錄的97億歐元，其中包括兩套高NA系統確認的營收。第4季毛利率符合預期，為52.2%。」

他說，「近幾個月來，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更為樂觀，這主要基於他們對人工智慧相關需求永續性的更樂觀的預期。這體現在他們中期產能計畫的顯著提升以及我們創紀錄的訂單量上。因此，我們預計2026年將是ASML業務的另一個成長年，主要得益於EUV微影設備銷售額的顯著成長以及現有設備業務銷售額的成長，我們將持續加大對人才和業務布局的投入，以支持2026年及以後的成長。」

他也說，ASML預計2026年第1季淨銷售額將在82億歐元至89億歐元之間，毛利率介於51%至53%之間。ASML預計研發成本約12億歐元，銷售、管理及行政費用約3億歐元。

ASML並預計，2026年全年淨銷售額將在340億歐元至390億歐元之間，毛利率在51%至53%之間。

2026全年營收預期為340億至390億歐元。優於先前市場共識大約落在340億至360億歐元之間。ASML給出展望上限（390億）明顯高於預期，顯示公司對2026年的增長極有信心。

股票回購計劃近況、發放股息計劃

ASML計劃宣布2025年的股息總額為普通股每股7.50歐元，較2024年增加17%。普通股每股1.60歐元的期中股息將於2026年02月18日發放。考慮到此次期中股息以及2025年支付的普通股每股1.60歐元的兩次期中股息，股東大會最終提議的股息為普通股每股2.70歐元。根據目前2022–2025年的股票回購計劃，ASML在第4季回購了價值約1.70億歐元的股份，總共回購76億歐元，未達上限120億歐元。

ASML宣布啟動新的股票回購計畫，自即日起生效，預計於2028年12月31日前執行。計畫回購總金額上限為120億歐元，其中預計最多200萬股將用於員工股票計畫，其餘回購股份將予以註銷。股票回購計畫將依據在2025年4月23日股東大會授權及未來股東大會授權範圍內執行。股票回購計畫可隨時暫停、調整或終止。