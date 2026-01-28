辛耘在手訂單130億元 能見度達2027年

快訊

中央社／ 台北28日電

半導體設備暨再生晶圓廠辛耘執行長李宏益今天表示，在人工智慧（AI）及高階運算強勁需求驅動下，在手訂單目前達新台幣130億元，2026年自製設備產能已滿載，訂單能見度達2027年。

辛耘今天舉行媒體交流會，李宏益說，2026年自製設備產能已滿載，訂單已排至2027年，主要是AI及高階運算強勁需求所驅動。

因應客戶強勁需求，辛耘將積極擴產，湖口二廠2026年底可望完工，此外，台南新廠於2025年12月動土，預計2027年完工。

辛耘副董事長許明棋說，因應客戶強勁需求，辛耘資本支出將逐年擴大，2025年約12.5億元，較2024年倍增，2026年資本支出將進一步增至17.5億元。

許明棋表示，自製設備產能2025年約150台，2026年可望擴增至200台，2027年進一步達250台，2028年達到300台規模。

再生晶圓方面，許明棋說，2025年達21萬片，2026年將增加4萬片，因擴產費用高，2027年是否進一步擴產有待觀察。

