和碩老將出馬！AI伺服器、車用電子拚千億投資ASIC新創Rebellions

和碩（4938）花費三年資源大挪移，為讓集團長出第三隻腳，2025年底再調派重兵進駐兩大新成長事業體，期望衝刺成績，其中伺服器部門由技術長徐衍珍領軍，而車用部門由資深副總張恩白帶隊，透過兩大老臣坐鎮，和碩董事長童子賢對今年樂觀以對，團隊努力不怠，過去努力不會白費。

TrendForce預估2026年全球CSP合計資本支出將擴展至約6,000億美元以上，相較2025年持續大幅成長約40%。為搶奪AI伺服器組裝商機，電子五哥重兵集結北美市場，和碩北美投資累計已經達3~4億美元，換算新台幣百億元以上，為歷年罕見大手筆支出，CSP搶單一役，志在取得一席之地。

除與NVIDIA合作，和碩也投資韓國AI推理晶片公司Rebellions參與其C輪增資，該新創晶片ATOM及ATOM-Max已經打入韓國、日本、美國及沙烏地阿拉伯客戶，取得主權AI基礎建設項目，該輪募資資金將於新晶片平台REBEL-Quad量產，其他股東還包括三星跟韓國投資業者。

和碩AI伺服器業務營收目前相當低，故公司也喊出三位數成長目標，而內部坦言，千億元目標志在必得，除輝達GPU伺服器外，和碩也開發出泛用型AI伺服器，並積極與AI晶片新創合作，由於推論應用大爆發，今年市場看好ASIC及RISC-V等陣營機會，和碩也押寶合作開發AI伺服器系統出貨。

和碩2025年在加州設立辦事處，就近服務北美客戶，該基地設立伺服器測試驗證中心及液冷解決方案團隊，公司指出，除墨西哥廠AI伺服器產能2025年下半完工，場地規模比桃園大5倍，加上德州廠區2026年年後約3月就將開出產能，與第三方夥伴Together AI等合作，累計北美總投資金額已突破百億元。

「我們的資源調度過去完完全全不在那個（AI伺服器等新事業）地方，過去幾個動作可能外界不明白，但相信過去兩三年努力不會白費。」童子賢指出。他所提出的動作包括2023年賣出世碩及更早前的出售鍇勝-KY，或許也包括印度與塔塔集團的售股行動。

透過降低手機代工業務比重，和碩相關資源得以抽回轉押注在新事業上，不過內部對轉型效率顯然更為著急，「我認為速度還不夠快」一位高層表示，而將人力佈局從600～700人擴張為1000人，也顯示公司加大投注資源，並期盼業績有具體回報。

北美擴張產能，和碩預估，雖然總產能將不會比大型伺服器ODM同業大，但落差也已不會太大，和碩也正與幾個大型伺服器客戶合作推論用伺服器，下半年開始出貨，除將爭取CSP客戶訂單，中小型客戶也會持續佈局，並跟ASIC晶片客戶一起合作開發系統產品。桃園新廠產能也預計3月開出。

除伺服器資源加大，車用事業群去年下半也由資深副總張恩白與賴哲彥合作主導，該部門將整合特斯拉電動車、能源設備等業務，以一站式提供服務，目前車用業務仍混合在「其他項目」18～20％營收貢獻，公司表示，由於和碩車用業務產能也逐漸加重墨西哥比例，客戶也有意願提高和碩供貨份額，加上客戶新車款將上市，2026～2027年期望有所成長。

機器人佈局一年，業界已傳出一些機器狗消息，不過和碩執行長鄭光志指出目前應用限制仍多，雖看到一些機會，但預計2026年底至2027年才會有明顯貢獻，將發揮集團力量，如景碩（3189）半導體技術、光學及無線模組技術能力。

隨美墨加協定（USMCA）7月將因日落條款重新面臨審查，目前電子五哥的北美佈局都以墨西哥＋美國方式進行，以確保協定有任何變化下，衝擊能大幅降低。