快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

持有聯電的00946、00927、00919績效亮 其中這檔今年上漲23.71%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電股價創近26年新高，持有聯電萬張以上當日漲幅排名前十名台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/1/27
聯電股價創近26年新高，持有聯電萬張以上當日漲幅排名前十名台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/1/27

台股27日在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電以漲停76.2元收盤，股價創2000年9月14日以來近26年新高，28日早盤開高，一度衝達79.7元，挑戰2000年9月6日的80元高點；聯電股價表現也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

觀察81檔台股ETF中，有49檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息（00919）擁有63.9萬張最多，其他包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）在內共18檔台股ETF都有聯電萬張以上的持有。以27日漲幅來看，00946上漲2.66%漲幅居冠，00927上漲2.28%居次，值得一提的是，前二名都由群益投信包辦。若以今年來績效表現來看，00927上漲23.71%漲幅居冠最出色。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，這當中不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

00927暨00919基金經理人謝明志表示，2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.41兆，成長至5.30兆，年成長超過20%。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現，技術面來看，長線多方優勢明顯，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

00946經理人洪祥益表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

台股獲利 科技股

延伸閱讀

009816「不配息」市場買單…募集約90億元！2／3掛牌、息利滾入拚資本利得

聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

台股看回不回 大盤五利多！法人喊今年指數目標39K

聯電高持股ETF紅不讓 群益科技高息成長單日漲幅居冠

相關新聞

持有聯電的00946、00927、00919績效亮 其中這檔今年上漲23.71%居冠

台股27日在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電以漲停76.2元收盤，股價創2000年9月14日以來近26年新高，2...

全球500大品牌排名：台積電擠進前50 台灣四家企業挺進榜單

最新品牌價值排名顯示，蘋果（Apple）蟬聯榜首，輝達（Nvidia）的品牌價值倍增，且超越臉書（Facebook）和沃...

工研院以科技做公益協助農業 15年回饋逾240家社福團體

工研院用科技做公益，打造上山下田電動搬運車，助果農提升採果效率，並將具體採收成果落實公益，回饋社福團體，於27日舉辦《大...

蕭美琴視察嘉義無人機國家隊 地方建議開放軍用場域劃設低空試飛區

副總統蕭美琴26日下午低調南下嘉義縣，在縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘，以及國安會、經濟部、工研院、金屬工業研究發展中心...

政府衝刺光電 茂迪、元晶利多

行政院副院長鄭麗君昨（27）日宣布，今年8月起，建築面積1,000平方公尺以上的新建築，將強制增設屋頂型太陽光電，並要求...

微軟最強AI晶片「Maia 200」亮相 台積電助陣

微軟昨（27）日宣布推出旗下最強自研AI晶片「Maia 200」，強調比亞馬遜AWS、Google等同業的自研AI晶片更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。