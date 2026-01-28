持有聯電的00946、00927、00919績效亮 其中這檔今年上漲23.71%居冠

台股27日在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電以漲停76.2元收盤，股價創2000年9月14日以來近26年新高，28日早盤開高，一度衝達79.7元，挑戰2000年9月6日的80元高點；聯電股價表現也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

觀察81檔台股ETF中，有49檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息（00919）擁有63.9萬張最多，其他包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）在內共18檔台股ETF都有聯電萬張以上的持有。以27日漲幅來看，00946上漲2.66%漲幅居冠，00927上漲2.28%居次，值得一提的是，前二名都由群益投信包辦。若以今年來績效表現來看，00927上漲23.71%漲幅居冠最出色。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，這當中不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

00927暨00919基金經理人謝明志表示，2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.41兆，成長至5.30兆，年成長超過20%。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現，技術面來看，長線多方優勢明顯，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

00946經理人洪祥益表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。