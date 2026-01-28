統一投信統包海內外主動式ETF周績效王！00981A、00988A 雙強稱霸

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

據CMoney統計，近一周最強的海內外主動式ETF，都由統一投信統包。台股主動ETF周冠軍，由統一台股增長（00981A）奪下，單周勁揚6.33%，遠高於第二名的主動群益科技創新（00992A）的4.79%。00981A強勢站上18元，掛牌剛滿8個月，成立以來績效已經超過8成。

分析師表示，觀察00981A持股，大幅拉高台達電與群聯比重，掌握AI電源供應、散熱、存儲的主流題材，這兩檔近期強勢的AI供應鏈股，權重拉高後已成為00981A的衝鋒股。

海外主動式ETF則由主動統一全球創新（00988A）稱霸，近一周走揚2.72%；今年以來更已經上漲12.3%。

分析師指出，00988A也展現精準選股實力，重倉布局記憶體、光通訊等今年輪流快攻的族群，第一大持股美光權重占比高達7.9%，也持有SanDisk、威騰電子（WDC）等記憶體大廠；光通訊Lumentum為第三大持股。值得關注的是，00988A還將台積電與台達電納入前十大的核心持股，台美強勢飆股都全面掌握。

分析師指出，從00981A到00988A的強勢，可以看出統一投信的投研團隊對於全球趨勢的深刻洞察力。據統一投信官網資料，團隊每年有超過7,000人次在最前線拜訪公司，深入生產線研究，掌握最前沿的研究力與投資力，過去是主動式基金的專家，是目前擁有最多高淨值基金的投信公司，現在這樣的戰力也延伸到主動式ETF，成為主動式ETF的海內外霸主。

