全球500大品牌排名：台積電擠進前50 台灣四家企業挺進榜單

最新品牌價值排名顯示，蘋果（Apple）蟬聯榜首，輝達（Nvidia）的品牌價值倍增，且超越臉書（Facebook）和沃爾瑪（Walmart），OpenAI、Anthropic及星鏈等品牌都首度進入全球500大，反映人工智慧（AI）與數位轉型正帶動全球品牌版圖洗牌。台灣共四家企業挺進全球500大品牌名單，台積電擠進前50名，聯發科技（MediaTek）和國泰人壽的排名也都大躍進。

品牌價值顧問公司Brand Finance日前公布的「2026年全球500大品牌」年度報告顯示，輝達品牌價值飆增109.8%至1,843.22億美元，排名從第九爬升到第五，擠下原先的第五名沃爾瑪，且超越TikTok／抖音、臉書及三星集團等企業，反映該公司在驅動全球AI基礎建設的關鍵角色。

今年台灣共四家企業擠進全球500大品牌，台積電的品牌價值去年成長15.1%至394.08億美元（約新台幣1.23兆元），名列第47，高於去年的第51，也持續高於英特爾（Iintel，第182名）。國泰人壽的名次從第487跳升至第407（爬升80名），中國信託金融控股公司首次進入500大，位居第418，聯發科排名從第488躍進至第451（前進37名）。

今年全球前四大品牌都維持不變，蟬連榜首的蘋果品牌價值提高5.8%至6,076.42億美元，儘管硬體銷售溫和成長，但仍時序透過服務強化生態系，廣告、雲端服務及App Store的成長都支撐整體表現。

第二名微軟（Microsoft）的品牌價值更暴增22.6%至5,652.5億美元，拉近與蘋果的差距，反映聚焦企業的產品組合動能強勁，且雲端服務、訂閱及專業軟體都提供穩定的營收流。位居第三的Google品牌價值擴增4.9%到4,330.75億美元，受到搜尋、廣告及雲端服務業績增強的支撐，以及持續投資AI驅動的產品和平台。

名列第四的亞馬遜（Amazon）在電商與雲端事業強韌的支持下，品牌價值增加3.8%至3,698.76億美元。

OpenAI和Anthropic都首次獲評就擠進全球前500大，OpenAI排名第178，Anthropic位居第491，反映各大AI原生品牌正把技術領先地位轉化為品牌權益。星鏈名列第46，與品牌價值提高兩倍多的Revolut，同樣首次進入500大。

今年全球500大品牌的整體品牌價值比去年提高11%至10.4兆美元，但今年全球實質經濟成長率預料將低於3%，強化了品牌創造方式的變遷，最強的品牌都是透過規模、維持消費者需求、持續創新及擴張到高成長的開發中市場，驅動價值成長，而非受惠於廣泛的經濟成長。Brand Finance是根據超過41個市場、逾6,000個品牌的資料庫，以與品牌名聲相關的獲利額，估算品牌價值。

Brand Finance指出，美國仍是支持全球品牌表現的核心，共192個美國品牌進入全球500大，品牌總價值占全球逾50%，反映當地仍齊聚大型且砸重金投資的品牌、以及2026年消費者需求的韌性。中國大陸則有64個品牌進入500大，為第二大貢獻國，德國以26個品牌居第三，日本和法國分居四、五。

以產業別來看，仍有最多銀行品牌進入前500大，共79個，之後依序為媒體與電子產品，而網路與軟體品牌、半導體及更廣泛科技業的整體品牌價值也都勁增，顯示創新、數位基建及AI正重塑全球品牌經濟。其他產業的品牌也都以數位能力驅動成長，例如銀行業正運用AI與富裕客戶數據，發掘新的成長機會，並提高支付的容易度、提供無縫體驗。

不過，全球主要汽車品牌的品牌價值都下滑，反映競爭與物價壓力加劇、以及名聲挑戰，特斯拉尤其受影響，品牌價值銳減36%至276美元，減幅為全球500大品牌最大，排名從第36陡降至第75。今年以豐田汽車（Toyota）的品牌價值稱冠汽車業，但品牌價值也下滑10.6%至627.05億美元，排名滑落兩名到第20。

相較下，中國大陸電動車製造商持續成長，比亞迪的品牌價值提高23%至173億美元，排名前進25名到第142。