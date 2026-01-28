蕭美琴視察嘉義無人機國家隊 地方建議開放軍用場域劃設低空試飛區

副總統蕭美琴26日下午低調南下嘉義縣，在縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘，以及國安會、經濟部、工研院、金屬工業研究發展中心與無人機海外聯盟等單位官員陪同下，前往縣治太保市「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（簡稱亞創中心），了解無人機產業最新發展。全程未開放媒體採訪，重點聚焦產業成果展示與制度面瓶頸討論。

與會者指出，在中央政策支持下，台灣無人機產業近年累積相當技術實力，但隨著產業快速成長，飛行測試空域與行政流程成為影響交付時程的關鍵痛點。對此，翁章梁、陳冠廷與蔡易餘建議中央在不影響國軍戰備與演訓下，評估非演訓期間，開放中南部或東部偏遠國軍訓練場域，作為國產無人機出廠飛行測試專區，協助產業紓解測試場地不足問題，確保產品驗證與交付進度。

同時建議中央授權地方政府，針對400呎以下低空空域劃設產業試飛特區，透過報備制或快速備查機制，加速行政流程，在兼顧飛安與管理下，打造更友善的產業環境。

翁章梁表示，亞創中心不只是成果展示空間，更是串聯研發、驗證與產業合作的重要平台。未來太保亞創中心由中央接手，中央決定投資建立國家級無人機研究創新中心，納入退場的大同技術學院太保校區，規畫為「亞創二館」，持續擴大研發量能與人才培育，強化台灣無人機產業國際競爭力，目標生產進軍全球市場。