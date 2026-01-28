新思CEO：記憶體一路漲到明年

經濟日報／ 編譯黃淑玲、科技組／綜合報導

全球電子設計自動化（EDA）巨頭新思科技（Synopsys）執行長加齊（Sassine Ghazi）表示， 記憶體短缺與價格上漲的情況，很可能會一路延續到2027年。

加齊的談話強化了市場的看法，即由AI基礎設施建設熱潮引發的記憶體供應吃緊、價格飆漲狀況，可能比原預期持續更久，對南亞科、十銓、旺宏、威剛、群聯等台廠有利，將可享有更長的漲價紅利行情。

記憶體在歷史上，通常呈現供給過剩或供給短缺的循環，並因而左右價格走勢。一些分析師已將目前的情況稱為一場「超級循環」（super cycle）。加齊也認為：「現在對記憶體公司來說，是一個黃金時期。」

記憶體是智慧手機、筆電等消費性電子產品的核心零組件。同時也已成為AI資料中心及其伺服器中極為關鍵零件，尤其是高頻寬記憶體（HBM）的需求特別強勁。

隨著數百億美元持續投入資料中心基礎設施建設，記憶體的需求暴增，價格出現前所未見的飆漲。

加齊接受CNBC專訪時表示，這波記憶體供應緊縮的問題，不只今年一整年難以改善，還將持續到明年。

三星、SK海力士以及美光是全球三大記憶體製造商。加齊說，全球記憶體製造商生產的多數記憶體，都直接流向AI基礎設施，但許多其他電子產品同樣需要記憶體，在已經沒有多餘的產能可供分配的情況下，其他市場目前面臨供貨不足。

記憶體 AI

